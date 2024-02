"UKRAJINA PORED RATA IMA VREMENA DA SE BAVI GLUMCIMA" Aksentijević o saradnji Bikovića i HBO: Ovo je previše besmisleno (VIDEO)

Ovih dana u žiži janosti se našla vest o Milošu Bikoviću, oko njegove uloge u planetarno popularnoj HBO seriji, nakon što se oglasilo ministarstvo Ukrajine i reklo da on nije pogodan jer podržava agresiju, a HBO je odlučio da ga skine sa tog projekta.

Između ostalog, gošća "Pulsa Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, glumica Nataša Aksentijević je komentarisala i ovu nepravdu koja je zadesila srpskog glumca.

- Meni je to potpuno suludo da se posao glumca remeti zbog toga koga i da li on podržava ili ne. Malo mi je sve to besmisleno. On puno radi u Rusiji i sasvim je legitimno da podržava one ljude za koje puno radi. Ne vidim tu ništa loše. Svakako, sigurna sam da on ne podržava agresiju, ali mi je čudno da zemlja koja je u ratu ima vremena da se bavi glumcima i o tome u kojim će serijama glumiti. Ako je došlo do toga, onda je meni to previše besmisleno.

