"BIKOVIĆ NIJE BRED PIT, HBO NIJE HTEO RIZIK" Miroslav Lekić o optužbama Ukrajine: Koliko je narušena karijera srpskog glumca?

Miloš Biković ostao je bez angažmana u popularnoj seriji u produkciji HBO, zato što ga je Kijev optužio da, kako je rečeno, podržava genocid u Ukrajini.

A HBO je u saopštenju poručio kratko - Miloš Biković će biti zamenjen drugim glumcem. Koliko i šta je ovim gestom dobila Ukrajina, a šta je izgubio, ako je bilo šta izgubio Miloš Biković?

Da li je u okviru takozvane "kulture otkazivanja" stvorena nova politička podobnost umetnika globalnom nivou, o tome je diskutovao gost "Pulsa Srbije" reditelj Miroslav Lekić.

Iako se spekuliše da će Biković za otkazivanje dobiti desetine hiljada evra, Lekić se osvrnuo na udeo politike u ovakve projekte.

- Kada dođe do mešanja politike u umetnost ili bilo šta drugo, da to nije baš najbolje i da uvek završi na štetu onog u šta se umešala. Normalno mi je bilo, ministarstvo Ukrajine, koja je u ratu, pokušava na svakakve načine da stvari postavi u svoju korist. Svedoci smo čitavog jednog trenda demonizacije Rusije. Skidali su se ruski autori, poznatim operskim pevačima je zabranjeno, kao i sportistima. To je jedan mehanizam propagadnog rata. U ratu prva stvar koja strada je istina. Dakle, optužiti Miloša Bikovića za genocid je prosto suludo. To su besmislene izmišljotine. Ovo je direktno mešanje politike tamo gde joj nije mesto sa nekim ciljem, koji su verovatno postigli - obrazložio je Lekić.

Potom je Lekić odgonetnuo da li je ovim mešanjem politike ugrožena karijera svetski proslavljenog srpskog glumca:

- Ne smatram da mu je ovime naneta neka neprocenjiva šteta. On je izgubio ovu ulogu, ali radi u Rusiji i svuda. Za neko vreme mu jesu zatvorena neka vrata, mislim da HBO nije hteo neku vrstu potencijalnog skandala koji je mogao da se dogodi Bikovićevom ulogom. U svakom slučaju, dok traje rat u Ukrajini, biće otežavajućih okolnosti u Bikovićevoj karijeri, mada on je dobio ulogu u jednoj seriji koja jeste velika, ali za svetsku karijeru još ima vremena, mislim da je ovo samo trenutna situacija. Ne bih da se bavim predviđanjima, ali ne bih isključio mogućnost da ga HBO angažuje nekada u budućnosti.

Potom je, ne toliko ozbiljno, rekao da Biković nije Bred Pit, već da bi tek trebalo da napravi svoju svetsku karijeru:

- Mislim da je njima jednostavnije da ga izbace iz serije, te da nađu nekog glumca koji ne nosi tu vrstu problematike, nego sada sa Bikovićem da rizikuju. Ipak nije on, da se ne uvredi, Bred Pit, on jeste zvezda kod nas i u Rusiji, ali je on čovek koji bi tek trebalo da napravi svetsku karijeru.

