EVO ZBOG ČEGA JE BIKOVIĆ IZBAČEN IZ SERIJE! Glumac iz Njujorka: Čudi me da je uopšte i dobio ulogu u takvom projektu! (VIDEO)

Vest da je glumac Miloš Biković izgubio ulogu u popularnoj američkoj seriji "Beli lotos" odjeknula je ne samo u glumačkim krugovima, već i u domaćoj i svetskoj javnosti, budući da je kampanju protiv Bikovića pokrenulo Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine, optužujući ga da podržava genocid i krši međunarodno pravo.

Ovaj slučaj komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije glumac Dejan Jelača koji se uključio u program iz Njujorka:

- Ovo su stvarno tužni dani za umetnost, za umetnike, za stvaraoce. Evo, moram da budem iskren. Ja sam se prvo začudio kako je uopšte i dobio ulogu u američkoj seriji, odnosno u HBO. Dakle, znajući kakva je ovde klima u vezu svega što dolazi iz Rusije. I pre ovih sukoba je takođe bilo dosta loših stvari na relaciji Sjedinjenih američkih država i Rusije, a ovo je sada čini mi se vrhunac svega. Dakle, kad vi umetnicima i sportistima takođe ne dozvoljavate da rade svoj posao, a u ovom slučaju se radi o oduzimanju posla vi udarate na nešto što je najstrašnije, a to je upravo mogućnost da stvaramo, kreiramo i pravimo neke divne stvari - rekao je Jelača i dodao:

- U ovom slučaju, zaista mi je prvo to palo na pamet kako je uspeo da dobije ulogu u ovako velikoj produkciji, u ovakoj popularnoj seriji, znajući da je dobio taj orden od predsednika Rusije, da je državljanin Rusije takođe i tako dalje. Svi mi to vrlo dobro znamo, a znaju i producenti sa HBO. Znaju da su optužbe koje su došle iz Ukrajine čista propaganda. Ovde je u pitanju biznis. Dakle, da li odgovara jednoj producentskoj kući da neko ko je, da kažemo, ruski državljanin i tako dalje, u ovom trenutku bude u tom projektu.

Konstatovao je da su reakcije na slučaj Miloša Bikovića brzoplete:

- Brzoplete su reakcije zato što vi imate određeni broj ljudi koje se ne slaže sa ovakvim načinom rada i tretiranjem stranih glumaca u zemlji u kojoj propagira demokratija, pravo na rad, pravo na različitost i tako dalje. Ako hoćete I pravo na drugačije mišljenje. Dakle, ovde su dve ključne stvari vrlo važne i treba ih spomenuti, a to je da vi ste u jednoj situaciji koja je za jednog umetnika, evo u ovom slučaju glumca katasreofalna. Vi morate da vodite računa s kim se družite, s kim sarađujete, s kim se rukujete, od koga primate tu nagradu, dakle, to su neke stvari koje zaista prevazilaze umetnost, prevazilaze tu lepotu stvaranja, kreiranja.

Kao drugi važan razlog otkazivanja angažmana poznatom srpskom glumcu naveo je primoravanja javnih ličnost da kažu svoje političke stavove koji se slažu sa politikom SAD i zapada:

- I druga stvar je što se uvek očekuje od tih javnih ličnosti, u ovom slučaju čoveka koji je itekako napravio veliku karijeru u Rusiji, koji ima takođe veliku karijeru u Srbiji, traži se od ljudi da svaki put kada se nešto dogodi u svetu, da vi morate da iskažete svoje mišljenje i da to uradite javno i vrlo glasno i jasno.

- Zašto? Umetnice i poznate ličnosti imaju pravo na svoju privatnost, imaju pravo da zadrže svoje mišljenje na određene teme itd. Ali s druge strane, ako ne kažete ništa, a to se prepisuje i Bikoviću takođe, vi mu pruišivate da on podržava agresiju na Ukrajinu. Čovek to nikada nije rekao. Dakle vi toga nemate. I onda ako ostanete bez komentara na određenu temu, evo u slučaju ovog sukoba između Rusije i Ukrajine, onda imate taj određeni deo javnosti koji kaže zašto ne iskažeš svoje mišljenje. Prosto moraš kao javna ličnost to da izgovoriš. Raditi pod ovakvom klimom, raditi pod ovakvim uticajem da vi zaista morate da vodite računa u kom se zaboga projektu pojavljujete i koja je to produkcija koja stoji iza vas to je poražavajuće. To je sramno poražavajuće za jednu profesiju.

