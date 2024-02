EVO KAKAV ODNOS IMAJU MIKICA I MILOŠ BOJANIĆ! Sin nikad iskrenije otkrio sve o odnosu sa ocem: Evo šta mu zamera!

Mikica Bojanić nikada nije krio da je pored muzike, dosta toga o domaćinstvu i poslovima naučio od svog oca, poznatog pevača Miloša Bojanića.

Mikica priznaje da su Bane i on uz pomoć oca sami sagradili dve kuće, a uz to je naučio da obavlja sve poslove, tako da mu sada majstori nisu potrebni.

foto: Kurir televizija

-Pored njega sam dosta toga naučio, zajedno smo napravili dve kuće, sve što on zna, ja sam učio od njega. Sada kada je nešto hitno, a nema majstora, ja to uzmem sam i popravim – rekao je Mikica za Grand.

foto: Kurir televizija

Međutim, pevač priznaje da ga je svaki Milošev poziv ranije nervirao jer je radije želeo da izlazi u grad, nego da pomaže Milošu na građevini.

-Kada sam bio mlađi, to me je sve nerviralo, mrzelo me je da radim sve to. Ja sam želeo da idem u grad, a on me zove i kaže da dođem u sedam ujutru jer treba da izlijemo dva stuba. Ali sada kada vidim, to je dobro za kuću, sve sam znam da odradim. Kakvi majstori sada, još mi novac ostane u džepu – zaključio je Mikica za Grand.

Kurir.rs/ Grand / Preneo: M. J.

Bonus video:

01:25:56 SCENIRANJE 18.06.2023. LJILJANA STJEPANOVIC