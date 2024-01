"NISAM MOGAO U DA UĐEM U "ELITU" ZBOG SINA SA AUTIZMOM!" Mikica Bojanić otvorio dušu za Kurir: Stizale su injekcije iz Japana

Pevač Mikica Bojanić obeležio je šestu sezonu rijalitija "Zadruga", međutim, mnogi su ga očekivali i u rijalitiju "Elita", ali se on tamo nije pojavio.

Sada je u svom gostovanju kod voditelja Ivan Gajića u emisiji Puls Srbije otkrio šta ga je u tome sprečilo.

- Išao sam na razgovore za Elitu, ali imao sam obaveza što sa majkom, što sa najmlađim sinom koji ima autizam. Stizale su inekcije iz Japana koje je on morao da primi, a ja sam morao da budem tu prisutan sa ženom. Nisam mogao da je ostavim da ona to radi sama. Oni su mi ponudili da uđem odmah u rijaliti, ali nisam to mogao zbog ovih razloga. Sada kada je prošlo već 6 meseci nekako sam se i odvikao. Čisto sumnjam da bih sada ušao - rekao je Bojanić.

