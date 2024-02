"MRŽNJU I SUJETU KAO ŠTO JE NA ESTRADI, NIGDE VIDELA NISAM" Nadežda Biljić iskreno o kolegama: Sabotirali su me

Nadežda Biljić proogovorila je o sujeti kolega, o borbi sa bolešću njenog deteta ali i predrasudama sa kojima se susretala na početku karijere.

- Na estradi je toliko sujete i mržnje da ja to nikada u životu nisam videla. Meni je to očajno. Kolege su me sabotirale. Gazde kluba su kontaktirale mog Tomu, mi dogovorimo nastup, a onda dođu neke kolege koje kažu gazdama: "Nemoj nju da dovodiš, ona kasni, ona pije... I tako su moje kolege meni sabotirale nastupe." Bilo je situacija gde sam radila sa nekim menadžerima koji uzmu veliki novac, a meni daju 200 evra - otkrila je u emisiji Blic dan.

Takođe, Nadežda je dodala da se tokom karijere susretala sa različitim predrasudama.

- Susretala sam se sa predrasudama da sam laka zena, svi su mislili da sam laka zbog toga jer sam pevačica.

Inače, Nadežda Biljić, koja se prevremeno porodila i na svet donela sina, progovorila je o njegovoj teškoj životnoj borbi.

Naime, Nadežda je ispričala da su joj najveća podrška u životu bili njeni roditelji, ali i njen emotivni partner Toma Panić.

- Najteže ti dođe kada ti doktor pljusne ti pet dijagnoza. Šta ti možeš u tom trenutku kao roditelj, ruke su ti vezane. Nekad ćeš se možda i pomiriti sa činjenicom da ti dete ima neki problem, što uopšte nije prijatno, ali taj momenat da su tebi kao roditelju ruke vezane i da ti tu ništa ne možeš da uradiš, to je to što boli. Najteže mi je bilo da li će da mi preživi dete od kilo i trideset grama. On je baš bio sićušan. Posle ta sonda. Ja sam mislila da on nikad neće izbaciti tu sondu. To mi je bilo najteže. Bila sam ubeđena da će se on čitav život hraniti na cevčicu, ali hvala Bogu izbacio je sam posle 11 meseci i sad je sve super - rekla je Nadežda i otkrila ko joj je bio najveća podrška u tom teškom periodu:

- Najveća podrška su mi bili otac, majka i naravno Toma. više moj otac i majka jer su već imali iskustva sa mnom, jer sam i ja nedonošče, pa su znali da mi kažu iz svog iskustva neki savet. Baš su mi pomagali u tim trenucima zbog tog iskustva - rekla je Nadežda za SrbijuDanas.

