"ČUO SAM KAKO JA NJU ISKORIŠĆAVAM" Nadežda i Toma Panić ogolili dušu, ovo je istina o njihovom BRAKU! Ništa nije kako izgleda

Pevačica Nadežda Biljić tokom učešća u rijalitiju "Zadruga" pred kamerama je započela vezu sa manekenkom Tomom Panićem. Njih dvoje su i nakon izlaska iz "Zadruge" ostali zajedno, a ubrzo se iz njihove ljubavi rodio i njihov sin, kojem su dali ime Longo.

foto: Ata images

Naime, Nadežda je snimila spota za novu pesmu "Živi svoj život sine", a onda su ona i Toma pred našim kamerama otkrili detalje iz zajedničkog života.

- Ovo je pesma koju smo posvetili našem sinu, ali je i posvećena i svima majkama, ćerkama i sinovima. Njegova je odluka čime će se baviti u životu i mi ćemo ga podržati u svemu - rekla je Nadežda, a onda se Toma osvrnuo na njihovog sina.

foto: Damir Dervišagić

- To je naš život, ne smatram ga nekom borbom, smatram da je to naš dar i sudbina. Porastao je, evo kreće u vrtić. To je život, gore, dole. Longo mnogo voli muziku, nećkamo se da li da kupimo bubnjeve. Ako Longo bude odlučio da ide putem kao mama, mi smo uvek tu, ali ja bih voleo da bude sportista - rekao je Toma, a onda je pevačica priznala da je slaba na Tomu.

- Ja sam mnogo slaba na njega, ume ponekad da me izvervira. On vodi računa o finansijama, ja ne umem s parama - rekla je Nadežda.

foto: Ata images

- Ja sam sto puta rekao da ja nisam njen suprug i da ona nije pevačica, ja se menadžerstvom nikad ne bih bavio. Nadežda treba da ulaže u svoju karijeru, a ne da se bacaju pare na gluposti, ona ranije nije postavljala prioritete na svoja mesta, a sada su postavljeni i sve ide svojim tokom. Nadežda zaslužuje da postane milionerka kakav glas ima. Čuo sam komentare kako ja nju koristim - pričao je Toma.

foto: Ata images

- Ne znam kako on mene koristi, kad ja nisam imala ni k od karijere. Pustila sam da on bude alfa u našoj kući. Mi smo sazreli jedno uz drugo - rekla je Nadežda.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC