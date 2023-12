"PEDIJATAR ME JE PITAO DA LI SAM RODILA MUŠKO ILI ŽENSKO" Nadežda o agoniji sa detetom: 11 meseci se hranio putem sonde...

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavlja petu epizodu podkasta u kojoj će Nadežda Biljić prvi put govoriti o svojim usponima i padovima, najvećim razočarenjima ali i pobedama u životu.

foto: Damir Dervišagić

Jedna od najznačajnijih uloga u životu je uloga majke koja joj je promenila pogled na svet i ulepšala život. Zbog porođaja u sedmom mesecu trudnoće naišla na poteškoće sa bebom i period koji je bio jako težak.

Pevačica je otkrila detalje agonije kroz koju je prošla i priznala šta joj je dalo snage da pobedi i dobije možda najtežu bitku do sada.

- Svaka majka će me razumeti, nije lako u početku kada morate da budete budni non stop, da budete uz bebu. Nije sve to tako sjajno i bajno kao na filmovima što izgleda. Ja nisam imala privilegiju da dojim i jako mi je teško pala odvojenost od deteta. Kada sam se porodila nisam imala poštenu priliku ni da ga vidim, pedijatar me je pitao da li sam rodila muško ili žensko dete, to je bio prvi šok. Kada se setim toga uvek se naježim. Vera mi je dala snagu da sve izguram, ali bilo je momenata kada mi je bilo jako teško, mislila sam da nikada neće početi normalno da jede, do jedanaestog meseca se hranio putem sonde. Ne daj Bože nikome, ni najgorem neprijatelju to ne bih poželela... - govori pevačica i dodaje:

foto: Kurir

- Najteže mi je palo što sam bila odvojena od njega tri meseca, to je bio period pandemije i nisam mogla normalno da ga viđam, već putem telefona sam dobijala informacije. U tom trenutku sam saznala da imam dijabetes sa kojim ću se boriti celog života i pala sam u depresiju. Bilo mi je jako teško...Ali sve prođe, kako lepo, tako i ono ružno. Sada je sve u najboljem hvala dragom Bogu. Samo vera i majčinska ljubav može tu da pomogne, ništa drugo čovek ne može da učini. Drage mame, samo pazite i mazite svoju decu - govorila je pevačica.

