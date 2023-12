"ESTRADA JE VELIKA LAŽ" Nadežda raskrinkala javnu scenu: Ovako je prošla u Zvezdama Granda, u kameru se direktno obratila KOLEGAMA

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavlja petu epizodu podkasta u kojoj će Nadežda Biljić prvi put govoriti o svojim usponima i padovima, najvećim razočarenjima ali i pobedama u životu.

foto: Damir Dervišagić

Nadežda će za Kurir otkriti kako je pobedila najteži period u životu nakon porođaja u sedmom mesecu trudnoće i agoniju straha da li će dete prevazići poteškoće.

- Svaka majka će me razumeti, nije lako u početku kada morate da budete budni non stop, da budete uz bebu. Ja nisam imala privilegiju da dojim i jako mi je teško pala odvojenost od deteta. Kada sam se porodila nisam imala poštenu priliku ni da ga vidim, pedijatar me je pitao da li sam rodila muško ili žensko dete, to je bio prvi šok. Kada se setim toga uvek se naježim. Vera mi je dala snagu da sve izguram, ali bilo je momenata kada mi je bilo jako teško, mislila sam da nikada neće početi normalno da jede, do jedanaestog meseca se hranio putem sonde. Ne daj Bože nikome, ni najgorem neprijatelju to ne bih poželela... - govori pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica će govoriti o svojim prvim koracima na estradi ali i svemu što se dogodilo a nije očekivala u periodu takmičenja "Zvezde Granda" i "Pinkove zvezde".

- Maštala sam da stojim kao prava dama u dugoj crnoj haljini, da ja pevam a da iza mene bude simfonijski orkestar. Mislila sam da ću ja doći u "Zvezde Granda" i pobediti, svako puca na pobedu. Moje želje su bile nerealne i ništa se od toga nije ostvarilo. Želela sam da budem zapamćena i cenjena, da budem najveća od svih, ali ništa se od toga nije desilo - otkriva Nadežda.

foto: Damir Dervišagić

Nadežda će otkriti šta je ono što ju je navelo da promeni život iz korena, krene drugim putem građenja karijere, ali i progovoriti o današnjim pevačicama na estradi.

- Etrada je jedna velika laž. Nije sve bajno i sjajno kako se predstavlja, ali nisam ja ta koja treba o tome da govori, mene to ne interesuje. Nije sve svila i kadifa jer su to ozbiljne ajkule koje su spremne na sve. Mnogima sam smetala. Meni je moj talenat dao Bog, a protiv Boga se ne ide. Pevanje je jedina stvar moju radim perfektno. Smatram da imam mnogo toga da pokažem samo mi nije data prilika.

foto: Damir Dervišagić

- Da objasnim pojedinim osobama ako im nije jasno. Silikoni nisu harizma, plastična hirurgija nije talenat. Kada imaš talenat i kada zračiš u džak možeš da uđeš i svi će da te gledaju - poručila je Nadežda a kakvu poruku je poslala koleginicama detaljno pogledajte večeras u 20h na jutjub kanalu Kurira.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Kurir.rs/Jovana Matić Đokić

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:50 NADEŽDA TOMI ČESTITALA ROĐENDAN PRE SVIH Biljićka nije mogla da sačeka, oglasila se i poručila: Volim te tigriću najviše NA SVETU!