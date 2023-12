OVO JE DOKAZ DA NIJE SVE TAKO CRNO! Karleuša jednim potezom ODGOVORILA na izjavu Dejana Milićevića u KURIROVOM PODKASTU! ŠOK

Mag fotografije Dejan Milićević bio je gost prvog Kurirovog podkasta "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i govorio o svom privatnom i poslovnom životu gde je otkrio i detalje odnosa sa pojedinim kolegama iz sveta estrade.

Dejan je progovorio o odnosu sa Jelenom Karleušom i priznao da je on prati na Instragramu, ali ona njega ne. Posle ispovesti Milićevića i iskrenih reči o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu, Jelena Karleuša je jednim potezom odgovorila na njegovu priču, ali onako kako se nije očekivalo.

Iako svako ko je "prozove" dobije žestok odgovor a ovaj put Karleuša je, što je neverovatno, bez reči i pompe samo zapratila Milićevićana Instagramu i dala odgovor njegovoj priči.

Podsetimo, Dejan je otkrio u emisiji "Nije sve tako crno" da on svoju koleginicu Jelenu prati na Instagramu ali ona njega ne.

- Poznavanje Jelenine majke i divne saradnje i druženja rezurtiralo je pesmom koja je obrada poznatog svetskog hita. To je bio njen prvi duet sa nekim iz sveta šoubiznisa, a pesma je doživela veliki uspeh. Kada smo napravili sve to bilo je lako slatko, moja ekipa je napravila spot a naše je bilo samo da odglumimo dobro. Sve to što smo otpevali tada prati nas i danas, prešli smo sito i rešeto što bi se reklo. Ja nju pratim na Instagramu, ona mene ne, verovatno nisam dovoljno zaslužio. Ali, Bože moj, ja sam gospodin i džentlmen i zauvek ću pamtiti i voleti sve što je ona u to vreme uradila za mene a i kasnije. Zaista smo uradili neke epik stvari koje će se pamtiti - govorio je Milićević.

