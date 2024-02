MILOŠ BOJANIĆ OTKRIO NA ŠTA JE POTROŠIO 100.000€ OD POBEDE NA FARMI! Zbog neobičnog komentara svog sina dobio napad smeha (VIDEO)

E emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića gostovali su kolege, otac i sin, Miloš i Mikica Bojanić.

Atmosfera je od početka emisije bila vesela, a ponekad je biloi bezrazložnog smeha.

- Mikice nemoj tako da me gledaš - rekao je harmonikaš koji je bio u studiu sa njima dvojicom, na šta su sva trojca prsnuli u smeh iako nija bilo jasno zbog čega.

Ubrzo nakon toga povela se priča o Miloševoj pobedi na farmi kada je zaradio 100.000 evra. Na pitanje voditelja na šta je potrošio taj novac Bojanić je odgovorio:

- Nemoj me to pitati. U stvari moram da se pohvalim. Neću reći šta sam kupio svojim sinovima, ali mogu da kažem da je to bilo uglavnom za poklone njima i drago mi je što je tako..

Mikica je na to prokomentariso:

- Ih bre ćale znaš kad je to bilo!

Nakon toga su se sva trojica zacenili od smeha i nisu mogli da prestanu.

Harmonikaš je jedva kroz smeh procedio:

- Šta kaže, prošlo puno vremena pa se više ne važi - a smeh i veselo raspoloženje su se još dugo vremena nastavili.

Kako je sve to izgledalo pogledajte i videu:

