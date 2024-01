PORODIČNI SKANDAL! Šuškalo se da je Miloš Bojanić bratu PREOTEO 24 godine mlađu ženu, a ovo je ISTINA šta se dešavalo u KUĆI!

Pevač Miloš Bojanić, poznat po svojim hitovima i burnom ljubavnom životu, često je bio tema raznih kontroverzi i tračeva. Jedna od najpoznatijih priča vezanih za njega jeste ona o njegovom braku sa 24 godine mlađom suprugom Brankom, koja je godinama bila predmet medijskih spekulacija. Dugo se spekulisalo da je Bojanić preoteo svoju suprugu Branku svom bratu, što je izazvalo burne reakcije javnosti. Čak je i pevač Sinan Sakić javno progovorio o ovoj temi, otkrivajući detalje o Bojanićevoj prošlosti. Navodno, Bojanić je bio pod pritiskom porodice da ostavi ženu svog brata i pronađe novu koja će mu roditi decu. Ova porodična drama dovela je do značajnih tenzija u odnosima unutar porodice Bojanić.

- Još je pokoni Sinan Sakić otkrio kako je Bojanić svom rođaku preoteo ženu, odnosno bratu od ujaka, Zbog svega su ga pljuvali i mrzili, ma niko nije hteo da priča s njim, ni njegovi roditelji. Nije dugo bio s njom, oko devet meseci, jer nije mogao da izdrži pritisak, svi su se okrenuli protiv njega. Sinan je to javno pričao, a Miloš je navodno pretio tužbom, ali ga nikada nije tužio jer je znao da Sinan može sve da dokaže. On i dan-danas ne priča s tim bratom. Taj mučenik kome je skinuo ženu jedne noći se napio pa je s pištoljem krenuo da ubije Miloša. Srećom pa je njegova majka to javila Bojanićima koji su odmah pozvali policiju. Da ga policija nije sačekala ispred kuće, Miloša danas ne bi bilo - rekao je svojevremeno izvor iz Novog Sada.

Miloševa sadašnja žena Branka nikada nije želela da komentariše ove navode.

- Miloš je imao mnogo žena pre mene, a ja nisam ta koju je preoteo. Nek je Sinanu laka zemlja, on je aludirao na Miloševog rođaka koji živi u Luganu. On je jedan gospodin koji je mnogo pomogao Sinanu u karijeri. Te priče koje se sada vrte desile su se pre 20-30 godina i nema smisla da se ja petljam u to - rekla je Branka tada.

