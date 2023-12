FOLKER IZNAJMLJUJE LUKS VILU ZA 700€ PO DANU! Miloš Bojanić nema milosti prema kolegama: Pevači su UZAS, samo me OGOVARAJU

Pre skoro dve godine, Miloš Bojanić je odlučio da svoju velelepnu vilu u Sremskoj Kamenici izdaje kako bi uvećao svoj budžet.

Pevač je otkrio da se mnoge njegove kolege žale kako se Bojanić pravi lud i ne daje im popust, te da je velika stipsa.

- Otkrio sam javno da izdajem kuću i onda su pohrlili mnogi sa estrade, jer im je ovo bila prilika da preko agencije dođu i da vide vilu. Ma pevači su užas, čime se sve bave. Samo da bi posle mogli da me ogovaraju, da li mi je nešto jeftino unutra ili ne - priča Bojanić i dodaje:

- Zato ko god da me okrene, ja ih samo prebacim na moju ženu Branku i njenu drugaricu, jer se njih dve bave rentiranjem i dogovaranjem. Eto, odmah su me popljuvali da Tini Ivanović nisam dao popust kada je snimala spot kod mene, a ja nisam ni znao da je ona iznajmila - objašnjava Miloš, dok je njegov blizak drug otkrio da je pevač takav.

- Miloš je takav. On godinama ima kuću u Crnoj Gori i kogod od pevača da ga je zvao za apartman, cena je bila i skuplja nego za ostale. Zna da estradnjaci imaju lovu, pa hoće da ih ošuri, ili je to njegov način da ih otkači. Tako da i sada ovo sa ovom vilom nije ništa čudno. Sve je prebacio na Branku, tako da se on nigde ne pojavljuje. A dosta filmadžija dolazi da razgleda kuću za snimanje serija i filmova, pa mi se pohvalio da će imati dobru zaradu. Kod njega nema cenkanja jer je baš zaguljen po tom pitanju i traži 700 evra za dva dana snimanja - rekao je izvor za "Svet" pre dve godine.

Od ogromnog dvorišta, dnevne sobe, preko bazena i saune, pevač je jednom prilikom pokazao svaki ćošak imanja.

