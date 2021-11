MILOŠ BOJANIĆ U BRAKU JE SA 24 GODINE MLAĐOM ŽENOM! Pričalo se da ju je PRETEO od svog brata, da je VARAO, a ovo je istina!

Folker i pobednik "Farme 2" Miloš Bojanić privatni život krije daleko od čiju javnosti, pa tako se ni sa svojom suprugom gotovo nikada ne eksponira u javnosti.

Ipak, poznato je da je on u braku sa zanosnom crnkom Brankom koja je mlađa od njega 24 godine.

Miloš je bio je deo "Zadruge 3", a neposredno pred ulazak u rijaliti priznao je da je svojevremeno u Americi prevario svoju suprugu sa dvadeset godina mlađom ženom, pa za "Informer" poručio da će priznati vanbračno dete, ako ga ima.

- Ako u Americi ili bilo gde na svetu postoji žena koja ima naše dete, neka se javi! Uradićemo DNK analizu i odmah ću priznati dete! Ko zna šta je sve bilo pre mnogo godina. Iskreno, ja sam oduvek i želeo treće dete - rekao je pevač.

Međutim, on mudro ćuti i krije najveću tajnu da je svojevremeno navodno preoteo ženu svom bratu. To se desilo pre nego što je upoznao Dragicu koja mu je rodila sinove baneta i Mikicu, ali je pevač pod pritiskom porodice na kraju morao da ostavi ženu svog brata i nađu novu koja koja će mu roditi decu jer su mu tako naredili, pisao je svojevremeno Star.

foto: Dragan Kadić

"Još je pokoni Sinan Sakić otkrio kak je Bojanić svom rođaku preoteo ženu, odnosno bratu od ujaka, Zbog svega su ga pljuvali i mrzili, ma niko nije hteo da priča s njim, ni njegovi roditelji. Nije dugo bio s njom, oko devet meseci, jer nije mogao da izdrži pritisak, svi su se okrenuli portiv njega. Sinan je to javno pričao, a Miloš je navodno pretio tužbom, ali ga nikada nije tužio jer je znao da Sinan može sve da dokaže. On i dan-danas ne priča s tim bratom. Taj mučenik kome je skinuo ženu jedne noći se napio pa je s pištoljem krenuo da ubije Miloša. Srećom pa je njegova majka to javila Bojanićima koji su odmah pozvali policiju. Da ga policija nije sačekala ispred kuće, Miloša danas ne bi bilo", otkriva izvor iz Novog Sada.

S druge strane, Miloševa sadašnja žena Branka nikada nije želela da komentairše bilo šta.

"Miloš je imao mnogo žena pre mene, a ja nisam ta koju je preoteo. Nek je Sinanu laka zemlja, on je aludirao na Miloševog rođaka koji živi u Luganu. On je jedan gospodin koji je mnogo pomogao Sinanu u karijeri. Te priče koje se sada vrte desile su se pre 20-30 godina i nema smisla da se ja petljam u to", rekla je Branka, koja je dodala da rijaliti ne gleda jer ne želi da se izlaže stresu, pošto brine za zdravlje svog muža.

Kurir.rs/I.B/Star

