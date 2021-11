IMA ZAMAK OD MILION I PO € A NEMA OD ČEGA DA ŽIVI! Bojanić živi u malom stanu, kuću na MORU sam renovira! NEMA PARA ZA MAJSTORE?!

Kako bi preživeo period korone jer nema redovne nastupe, Miloš Bojanić izdaje luksuznu vilu u Sremskoj Kamenici. Sa ženom Brankom preselio se u mali stan u Novom Sadu, a vilu izdaje za veselja i proslave.

Naime, Bojanić je dao na prodaju svoj velelepni zamak, u koji je investirao oko milion i po evra, a bio je spreman da ga proda za 618.000!

„Dok se kuća prodavala, živeli smo tamo, međutim, kada se pojavila korona, krenula je i potražnja za iznajmljivanjem kuća. Ljudi nisu mogli da izlaze i druže se, pa im je iznajmljivanje kuće za vikend bilo idealno. Tada smo Branka i ja odlučili da se preselimo u mali stan u Novom Sadu, a da vilu izdajemo. Uskoro će dve godine kako izdajem za momačke i devojačke večeri, rođendane, godišnjice... Ionako je kuća bila prevelika za nas dvoje, a ovako i lepo zaradimo, i živimo u svom stanu. Spojili smo lepo i korisno”, objašnjava Miloš za Star.

foto: Printscreen/Paparazzo lov

"Kod mene je sve na prodaju, samo ako se pojavi pravi kupac. Da se stvarno pojavio Sulejman Veličanstveni i ponudio dobru cenu za moju kuću u Crnoj Gori, ja bih mu je prodao. Već godinu dana renoviram to dole i biće ludilo. Šta ću kad nema nastupa kao nekad, mora od nečega i da se zaradi. Iz inostranstva više nema poziva, jedino gde pevam su neka veselja ovde u okolini i to je to, iskren je Miloš za Star.

foto: Kurir

Bojanić je veoma ekonomičan i štedljiv, pa i na kući u Baošićima što može bez majstora on sam radi. Jedno vreme tokom sezone stopirao je radove na kuću, malo je iznajmljivao, ali čim se sezona završila, Bojanić je zasukao rukave. Naime, kako ga je uhvatio Kurirov paparaco, pevač je uzeo lopatu u ruke, sam mešao malter i radio na svojoj kući.

"Sam već neko vreme radi na kući. Ne znam da li želi da uštedi pare ili ne može da nađe majstore, ali prizemlje je skoro celo renovirao i završio. Ne libi se Bojanić posla, sve radi sa majstorima, a tako ih i drži da što pre završe", rekao je Kurirov izvor.

foto: Kurir

kurir.rs

Bonus video:

03:11 Miloš Bojanić prodaje kuću u Ruhotini