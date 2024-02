"NEMAM VIŠE S KIM DA POPIJEM KAFU!" Tužna ispovest Halida Bešlića o najbolnjim porodičnim temama: Moja žena je imala tumor...

Halid Bešlić je u skladnom je braku već četiri decenije sa suprugom Sejdom.

Njegov privatni život, odnos sa ženom sa kojom je već decenijama u braku, oduvek privalači pažnju medija, pa je sada Halid otkrio i kako su se upoznali, ali i nepoznate detalje iz porodice:

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan dana. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli. Kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - rekao je Halid.

foto: Printscreen Pink

Pevač se ostvario kao suprug, ali i i kao otac i kao deda, pa ističe da su mu sve ove uloge veoma značajne:

- Ja nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo... Ja sam stalno putovao, radio... ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način.

foto: Printscreen Pink

Halid je otkrio i šta mu nedostaje u životu i koje kolege mu posebno fale sada:

-Mladost mi neostaje! Vreme prolazi... to se neće vratiti, ali mi mladost nedostaje. Što se tiče kolega, mnogi mi nedostaju... Moja generacija nas polako napušta, nemaš sada s kim popiti kafu. Ima tu onih mlađih, ali ne ide da ja budem sa njim. Najviše mi nedostaju Kemal Monteno i Davor... sa njim sam bio jako blizak. Rastao sam se sa njima. Mi smo bili kafanski ljudi, fale mi... rekao je pevač sa setom u glasu.

Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal

Bonus video:

00:19 Teodora Džehverović proslavila rođendan