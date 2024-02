PRED POROĐAJ SREĆNE VESTI! Aleks Nikolić objavila trenutak sa slavlja i svi čestitaju: Rodila se Nina!

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić, koja je u drugom stanju sa Filipom Carem, podelila je srećne vesti.

Naime, Aleksandra broji sitno do porođaja, a sada je podelila snimak sa slavlja.

Nikolićeva je snimila svoju porodicu dok se veseli, a u opisu je napisala: "Rodila se mala Nina".

Ima zdravstveni problem

Pobednica "Zadruge" je u 31. nedelji trudnoće, a nedavno je otkrila sa kakvim se zdravstvenim problemom bori.

- Zamolila bih ljude koji me podržavaju da mi ne šalju apsolutno ništa vezano za neke druge osobe iz sveta rijalitija jer me zaista ništa ne zanima. Kao što znate na TikToku više nisam, odmaram se od svega. Zbog stresnog života i prevelikog pritiska javnosti, nažalost, dobila sam hipotireozu i terapiju koju ću verovatno jako dugo piti, tako da me zaista ništa od toga ne interesuje. Isključivo lepe stvari dolaze u obzir. Čuvajte sebe i volite sebe i svoje zdravlje stavite na prvo mesto!

