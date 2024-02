VESNA I ĐOLE NISU PRIČALI TRI DANA, OTIŠLI KOD PSIHOTERAPEUTA, A ONDA SE DESIO ŠOK: On je tada shvatio da će me izgubiti....

Pevačica Vesna Đogani i njen suprug Đole Đogani uživaju u skladnom braku, ali nije uvek bilo tako.

Naime, Vesna je sada u emisiji otvoreno govorila o poteškoćama u braku sa Đoletom, a kako je istakla, jedno vreme su posećivali psihoterapeuta.

foto: Petar Aleksić

- Kada sam otišla na jednu seansu kod psihoterapeuta, kunem ti se progledala sam na oči. I onda sam bolje razumela i svoju ćerku, i Đoleta, i mene samu, i sina - rekla je ona i nastavila.

- Da je taj čovek u jednom momentu samo Đoletu rekao: "Vaša reč je mnogo jaka". Obraća se njemu, prvi momenat da je neko treći, a da to nisam ja, imao hrabrosti da Đoletu kaže jednu jako tešku i važnu stvar. I da je Đole prvi put shvatio da više ne može na tu stranu da ide i da mora da shvati da će me ili izgubiti. Mora da promeni nešto. Kada mu je rekao: "Vaša reč ima težinu i ostaje u prostoriji. Molim vas vodite računa kako je koristite" - ispričala je Vesna u emisiji.

foto: Printscreen

Nakon završenih seansi, njih dvoje nisu pričali tri dana. Pevačica je nedavno pričala i o sukobu sa Rastom.

Kurir / Why so serious / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

08:53 STARS EP246