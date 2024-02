SRPSKI VODITELJ PRETRNUO OD STRAHA I IDE U POLICIJU POSLE VELIKE NEPRIJATNOSTI: "Znam da je to sa namerom urađeno i OD KOGA JE!"

Voditelj "Pinka" Milan Milošević doživeo je veliku neprijatnost jer je na njegovu kuću bačena, kako on objašnjava, "dečja bomba".

- Pokušavam da nekako zanemarim to što se desilo. Znam da je to sa namerom urađeno. Jeste to igračka, dečja bomba, ali ja odlično znam šta to znači i od koga je - kazao je prvo Milošević.

foto: Printscreen

- Neću, naravno, da nikome dajem na značaju. Čim završim emisiju idem direktno u policiju, prijaviću odmah - poručio je potom Milan.

Milan je, podsetimo, nedavno priznao da će podneti nekoliko tužbi zbog gnusnih uvreda, optužba i kleveta, koje pojedinci iznose na njegov i račun njegovih kolega.

foto: Kurir

- Vidite svi kakva se hajka digla protiv mene, ali je se ne bavim tim, postoje nadležni organi i institucije. Sve sam uredno prijavio policiji, advokati rade svoj posao. Mislim da je danas 21. vek, uređena zemlja Srbija, ne može niko da bude oštećen i da na taj način bude sabotiran, upravo ono što meni rade - poručio je Milan tad u emisiji "Ekskluzivno".

(Kurir.rs/Blic/T.J.)