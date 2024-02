GLUMICA U ŠESTOJ DECENIJI RODILA ĆERKU NIJE IMALA NOVCA NI ZA PRIBOR: Prijatelji mi pomažu kad padnem od umora, ali radim zbog nje

Glumica Ljiljana Jakšić u 52. godini rodila je ćerku Dariju, o kojoj sama brine. O teškim situacijama kroz koje je prolazila kao samohrana majka, Ljiljana je pričala za medije.

Ona je preko noći postala heroj i neko kome se žene dive, zbog hrabrosti koju je imala kada je na svet donela ćerku u 52. godini života.

Dolazak ćerke Darije je upotpunio njen život do te mere da nije dozvolila da je poremeti činjenica da njen tadašnji partner ne želi da učestvuje u odgajanju deteta.

foto: Kurir televizija

Ljiljana Jakšić suočila se sa finansijskim problemima tokom pandemije korona virusa, a govorila je o svom bivšem partneru sa kojim ima ćerku i koji nije u njihovim životima. Takođe, kada joj je ćerka krenula u školu prijatelji su skupljali novac za pribor.

- Nisam baš odlučila da to bude u ovim godinama, nego su se okolnosti namestile. Od prvog trenutka i pre nego što se desilo i dan-danas, ja sam presrećna žena. Darijin osmeh, ne njena reč, već samo pogled i misao o njoj je nešto što mi čini život radosnim. Ni u trenucima kada mislim da ne stižem, da padam od umora, da ne mogu više, kad pomislim da mi je iscurila sva energija, kad je ona u pitanju nađe se snaga. A uvek je ona u pitanju. I kad radim - radim jer je to neophodno zbog nas dve, zbog naše male porodice. Kada idemo u obilazak ili gde već, potrudim se da njoj prija, da nju to nešto nauči, sva je akcija usmerena na to da njoj bude dobro, da nama bude dobro - rekla je za Ljiljana Jakšić.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

Bonus video:

00:13 Hrvatskom se orilo Odakle si sele