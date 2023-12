GLUMICA RODILA ĆERKU U 52. GODINI! Sama brine o njoj, a jednom su jedva sastavljali kraj s krajem, bili SOCIJALNI SLULČAJ

Glumica Ljiljana Jakšić, poznatija po svojoj ulozi čistačice Salvete u 52. godini rodila je ćerku Dariju, o kojoj se sama brine.

Kada je ostala u drugom stanju Ljiljana je bila sama, a glumica je svojevremeno pričala da su ona i njena ćerkica jedva sastavljale kraj sa krajem u periodu kada je vladao korona virus.

- Sedam meseci ne radim i naravno da je korona uticala. Neverovatna mi je priča, kao da sam u zoni sumraka iz koje nikako da se probudim. Došla sam večeras u Skadarliju da obiđem restorane. Još su svi jako stegnuti, ali je bliže tu nada da će se ovo sve završiti - pričala je tada Ljiljana za emisiju "Premijera - Vikend specijal".

foto: Kurir televizija

Ljiljana je tada istakla da je dobila pomoć od države, ali da je zbog otkazanih nastupa postala "socijalni slučaj". No, uprkos svemu, nije upućivala apel za pomoć.

- Nisam upućivala apele, bilo je uplaćemo nekih 90.000 za prva tri meseca, a onda smo postali socijalni slučajevi, sticajem okolnosti. To ti je kad ti život da limun, a napraviš limunadu. Desilo mi se da je advokatska kancelarija napravila donaciju za igranje moje predstave o Skadarliji - ispričala je glumica tada.

Podsetimo, Ljiljana Jakšić je otkrila nedavno da je sa vantelesnom oplodnjom počela u 48. godini.

- Ja prosto nisam mogla da pomirim u sebi to da nikada neću imati dete jer sam jako želela, jako sam volela. Majčinstvo je nešto što je meni vrhunska priča našeg života. Taj odnos sam imala i taj odnos nisam mogla da pomirim. Ja sam sa tim veštačkim oplodnjama počela već u... - ispričala je Ljiljana.

foto: Printcreen

- Već u 48. godini. Bilo je pet pokušaja, ja sam sve vreme radila. Nisam išla na trudničko bolovanje, nisam išla na porodiljsko bolovanje. Prestala sam da radim u osmom mesecu. Morala sam samo u nekom dobu da sašijem kostim, širu haljinu, da se to malo pokrije. Nikome nije palo na pamet da je glumica trudna, svi su jednostavno mislili, ugojila nam se glumica. Ja sam svoj posao radila i tada fantastično, još bolje nego inače. Bila sam najsrećnija u tom trenutku, radim posao koji najviše volim, ispod srca raste nešto što najviše želim u životu, zaista nestvarno dobar period, Bogu hvala. Mene je profesor Slobodan Radulović koji je radio veštačku oplodnju zamolio da odem u bolnicu jer ne mogu više da radim jer, to nije visoko, to je najviše rizična trudnoća, a ja kažem: "Ali ništa se ne dešava, mogu i da pevam i da se krećem, sve", "Ali ako počne da se dešava", bile su njegove reči: "Onda je već kasno, Ljiljana". Oni su mene poslali u Narodni front, ja sam tamo bila odbor za doček i ispraćaj koleginica porodilja. Sređivala sam stvari, one natkasnice kada dođu, posle porođaja im prenosila stvari tamo i gledala bebe koje dolaze na svet. Tako sam provela jedno dve nedelje, čak možda i tri, do porođaja.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

Bonus video:

03:31 LJILJANA JAKŠIĆ JEDVA PREŽIVLJAVA OD POČETKA PANDEMIJE: Slobodni umetnici su postali socijalni slučajevi (KURIR TV)