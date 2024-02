OLIVERA KOVAČEVIĆ: KAKO VI NAMEŠTATE SMS GLASOVE? Neki menadžeri žele da saznaju ko je u žiriju da bi im PRETILI I KORUMPIRALI IH

Urednica i supervizorka izbora "Pesme za Evroviziju", Olivera Kovačević govorila je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića o sistemu glasanja na Pesmi za Evroviziju i pokušajima od strane pojedinaca da utiču na glasove žirija.

foto: Kurir televizija

- Što se glasanja tiče, poveruju neki ljudi, neki kvazimenadžeri da oni tu nešto mogu da nameste. Kako vi nameštate SMS glasove? Mi ih ne brojimo.Comtrade je firma koja je licencirana za to i oni broje glasove sa svih mobilnih mreža operatera i dostavljaju listu. Tu sedi kontrolor glasanja, udari pečat i onda to nama proslede. Onda naši voditelji to pročitaju. Ne znam kako bi tu moglo da dođe do nepravilnosti - rekla je Kovačević i dodala:

- Osim toga tu su i glasački listići žirija. Oni ocenjuju sve kandidate ocenama od 1 do 12. I šta sad? Neko treba da dođe i da kaže daj tom i tom 12 poena. Kako čovek reaguje u toj situaciji? On može da pita Izvinite što ste me zvali da ja glasam? Mi zovemo upravo ljude iz tog sveta koji imaju integritet. Ne mogu ja Slobi Markoviću ili ljudima koji imaju autoritet da kažem glasaj za tog i tog. On bi mi rekao Lutko Idi onda ti i glasaj, ja odoh kući. Čak kada naš žiri iz Srbije glasa na velikoj Evroviziji mi imamo kontrolu. Oni nama pošalju dve tri osobe da gledaju kako žiri glasa. Svako dobije svoj papir i na kraju žiri i ne zna kako su ostali članovi glasali. Svako popunjava svoj listić i onda to završava kod kontrolora.

06:22 OLIVERA KOVAČEVIĆ IZNELA ISTINU O GLASANJU NA PZE: Neki menadžeri žele da saznaju ko je u žiriju da bi im PRETILI I KORUMPIRALI IH

Kaže da je motiv pojedinaca da saznaju ko je u žiriju za Pesmu Evrovizije imaju dosta mračne motive:

- Ti neki menadžeri pokušavaju da saznaju ko je u žiriju. Zašto im je ta informacija važna? Verovatno da neke od njih pozovu kako bi pokušali da ih korumpiraju ili ako u tome ne uspeju da im zaprete i slično. U tom muzičkom svetu svi se znaju. Često se dešava da mnogo ljudi već učestvuje na festivalu, da li kao tekstopisci, aranžeri i td. Onda može doći do sukoba interesa i mi strogo vodimo računa da do toga ne dođe. Nama se jednom desilo da je jedan od članova žirija jednom rekao da je njegov sestrić ili bratanac držao neki studio u kome se neka pesma snimala iako on nije ništa tu radio, pa se čak i tad postavilo pitanje da on slučajno nije u sukobu interesa. Znači ljudi su do te mere odgovorni. Onda mi sednemo i kažemo to ipak nije sukob interesa, ali suština je u tome da se to detaljno proverava.

foto: Kurir Televizija

Istakla je da pozicijia članova žirija nije nimalo jednostavna:

- Dešavalo se i to da se neki izvođači naljute jer neki njihov prijatelj i kolega sedi u žiriju pa im ne da broj poena koji su očekivali. Onda oni kažu Ja gubim time što sam deo žirija jer se kolege na mene ljute, a ja glasam po svojoj savesti. Hoću da vam kažem da pozicija člana žirija nije nimalo laka niti jednostavna.

