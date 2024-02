"E MOJ TI, KAKO BI MARIĆ TO POKIDAO!" Olivera Kovačević ekskluzivno: Došla prozivali na probama, a onda je stigao TELEFONSKI POZIV

Urednica i supervizorka izbora "Pesme za Evroviziju", Olivera Kovačević gostovala je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića.

foto: Kurir televizija

Na pitanje da li u Srbiji trenutno ima pravih zvezda i ko su one, odgpovorila je:

- Imamo zvezda koliko ih imamo. Trajanje vas određuje da dobijete taj epitet zvezde. Kao što su sad jubileji Dragane Mirković, Zdravka Čolića, Nede Ukraden. To zači da su radili nešto što je narod voleo i to ih je krunisalo tim nazivom: zvezda.

Kaže da je prešla iz političkog programa prešla u zabavni jer je u jednom trenutku došlo do prezasićenja.

- To je sve televizija. Ja sam se svim žanrovima bavila. Dok sam ja TV Politika vodila sam popodnevni program koji se zvao Krovovi. Izveštavala sam sa beogradskih ulica sa protesa. Uređivala sam dnevnik koji se tada zvao Dan i uređivala nedeljno popodne. Tako da sam ja u različitim žanrovima stasavala i posmatram televiziju kao jedinstven izraz. Postane vam malko tesna koža i potrebna vam je promena - rekla je Kovačević i dodala:

- Ja sam tako menjala televizije. Radila sam na Ppoloitici, Pinku, RTS-u. U početku sam se plašila promena, a onda sam shvatila da mi je svaka promena donela nešto dobro. Tako je bilo i sa zabavnim i političkim programom. Jedno vreme sam radila i jedno i drugi, ali bilo je previše naporno. Morala sam da se opredelim. Nisam više želela da učestvujem u ispraznim razgovorima i nije mi imponovalo da svakoga ugostim.

Rekla je da joj je kada je u pitanju Pesma za Evroviziju najzanimljivija faza priprema i proba.

- Najzanimljivije mi je kada se nešto priprema i stvara pre nego što gotov proizvod izađe. Sva ta komešanja i nepredviđene situacije. Te ovaj nije doneo cipele balerinama, te ovo ne stoji tu, te problemo sa rasvetom, sa ledom, te ovo funkcioniše te ovo nefunkcioniše. Kada se proces završi toga se sa radošću sećaš, a dok to traje nisi toga toliko svestan koliko je to u stvari super.

foto: Kurir Televizija

Ispričala je jednu zanimljivu anegdotu u sklopu euforičnih priprema za pesmu Evrovizije čiji su glavni akteri glumac Slaven Došlo koji će voditi program i njegov kolega koji se već okušao u ovoj ulozi Milan Marić.

- To je jako zanimljivo kada prozivaju Slavena Došla za vreme proba, pa mu govore "E moj ti, kako bi Marić to pokidao". To se ponovilo sto puta i bilo je smešno, a onda je Marić zvao i rekao: "Nemojte molim vas ni jednu lošu reč o Slavenu!"

