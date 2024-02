"NEMAM PROBLEM DA GOSPOĐI KOVAČEVIĆ UPUTIM IZVINJENJE UKOLIKO JE NEVINA" Aca Lukas o suđenju s bivšom urednicom na RTS-u

Iako nam se bliži ovodišnji Izbor za pesmu Evrovizije, skandali oko takmičenja održanog 2022. godine i dalje ne jenjavaju.

Nekadašnja glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a, Olivera Kovačević, oglasila se za domaće medije i otvoreno govorila o tužbi koju je pre nešto manje od dve godine podnela protiv folk zvezde Ace Lukasa zbog klevete, te istakla da ju je nepravedno optužio za nameštenje takmičenja, ali i dodala da upravo on odlaže završetak procesa.

foto: Andreja Damnjanovic

Osim toga, Kovačevićeva je navela da je Lukas nedostupan sudu iako se već dugo čeka da donese dokaze koji bi potkrepili optužbe koje je izrekao na njen račun, kao i da je do sada dobila čak osam sudskih procesa koje je pokrenula nakon spornog takmičenja.

Folker je oštro odgovorio na navedene tvrdnje.

- Saša Mirković i ja smo podneli krivičnu prijavu tužilaštvu za nameštanje takmičenja za Izvor pesme Evrovizije 2022. godine. I dalje nije pokrenuta istraga, pa samim tim ne vidim razlog da Olivera Kovačević govori da je nevina. To što ona javno tvrdi da nije kriva može da kaže tek kada istraga bude sprovedena i nakon što to dokaže sud. Nas sud još uvek nije pozvao da priložimo dokaze, pa samim tim nema razloga da se pojavljujem na sudu. Tužilaštvo treba da završi svoj posao, a do tada niko od nas ne treba da se igra suda - naveo je Lukas, a potom istakao da nema problem da uputi javno izvinjenje ukoliko Kovačevićeva bude oslobođenja krivične prijave koju je zajedno sa svojim timom podneo protiv nje.

foto: ATAImages

- Pored toga dodajem da apsolutno nemam problem da gospođi Kovačević uputim izvinjenje ukoliko se ispostavi da je nevina, u šta čisto sumnjam budući da protiv nje postoji nebrojano mnogo dokaza - zaključio je Lukas.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC