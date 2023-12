FINALE PESME ZA EVROVIZIJU 2. MARTA Olivera Kovačević otkrila: "Ove godine imamo rekordan broj prijava!", a ovo su detalji

Ove godine imamo rekordan broj prijava za Pesmu za Evroviziju, rekla je Olivera Kovačević u podkastu Evrovizijske priče.

Olivera Kovačević je u podkastu otkrila da je na konkurs, koji je trajao duže od tri meseca, za "Pesmu za Evroviziju" pristigao rekordan broj prijava.

"Oko 235 kompozicija. Prošle godine je bilo negde oko 185. Skoro 50 kompozicija i autora više nego prošle godine. Iz godine u godinu imamo veće interesovanje i mogu da kažem da su se prijavili ljudi sa amaterskim snimcima do vrhunskih profesionalaca, do mladih darovitih, do ljudi uspešnom karijerom", istakla je Olivera Kovačević, kreativni supervizor festivala "Pesma za Evroviziju".

Dodala je da ne može da govori o imenima, ali da će Selekciona komisija RTS-a 11. decembra preslušavati sve pristigle kompozicije.

"Želja je da objavimo pre Nove godine kojih tridesetak, ne govorim vam tačan broj, da li 30, 32 ili 34, ko je prošao na naš festival Pesma za Evroviziju 24", navela je Kovačevićeva.

Najavila je da će se finale Pesme za Evroviziju održati 2. marta, dok su preliminarni datumi za polufinala 27. i 29. februar, što zavisi od sportskih prenosa.

Otkrila je i da li bi festival Pesma za Evroviziju mogao da se održava i u nekim dvoranama, poput "Sava centra" i "Beogradske arene".

U podkastu Evrovizijske priče Olivera Kovačević govorila je i o prethodnim godinama na Pesmi Evrovizije, ali i o tome zbog čega stereotipi preovladavaju kada je reč o glasanju na najvećem evropskom muzičkom takmičenju.

