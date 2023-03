OPTUŽIVALI SU ME DA SAM NAMESTILA! Olivera Kovačević o Pesmi za Evroviziju: Dobila sam u već 3 tužbe i ovoliko NOVCA ZA JEDNU!

Popularna voditelja Olivera Kovačević pojavila se večeras na drugoj polufinalnoj večeri na takmičenju "Pesma za Evroviziju", a tom pirlikom govorila je o optužbama da namešta pobede.

1 / 3 Foto: Damir Dervišagić

- Optužili su me da sam nameštala pobede, pa Bajagi, pa Sari Jo i kome sve ne, ne mogu ni da se setim kome sam sve nameštala pobedu. Ja sam dobila već tri tužbe od 12 koje sam podnela. Nisu to neke cifre, jedna je 124 000 dinara, ali ima ih 12, što protiv menadžera i učesnika, vi znate koji su, koji su me prošle godine optuživali.

03:57 Olivera Kovačević

Olivera je rekla i da će novom pobedniku biti jako teško da nadmaši Konstraktin uspeh jer je Ana Đurić uspela da utiče na evropske krugove svojim umetničkim konceptom i istakla da je Konstrakta sama odnela najviše sms glasova u istoriji Evrovizije, oko 44 000, što ceo fetival "Pesma za Evroviziju" dobije za 3 večeri.

(Kurir.rs)

Bonus video:

05:55 Zejna pred natup na Pesmi za Evroviziju