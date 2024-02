"MORALA SAM DA RADIM I IZGUBILA SAM BEBU DOK SAM BILA PO INOSTRANSTVU" Branka Sovrlić o najtežim danima u životu

Branka Sovrlić i njen suprug izgradili su pravu imperiju, a za nju kažu da je najbogatija na estradi.

Branka je jednom prilikom pričala po velikom bogatstvu koje ona i njen suprug imaju.

- Ja sam nasledila nešto od roditelja, a i suprug je nasledio dosta jer je iz jedne imućne porodice, otac mu je bio doktor nauka, putovao po svetu. Znate, kada imate ovde stan i kuću onda ispadnete milionerka. To me nervira. Uvek sam volela stilski nameštaj, pa sam to kupovala. Ekonomična sam - rekla je pevačica, pa je dodala:

- Kada smo bili mladi imali smo želju da imamo kuću ili stan, sada sve to imam i želja mi je samo da budemo zdravi svi zajedno. Džabe su sve pare sveta, vidite koliko smo pevača izgubili - govorila je ranije.

Pevačica je inače u mladosti izgubila bebu, i posle toga nije uspela da ponovo zatrudni i ostvari se kao majka.

- To je bio najgori period, trebalo je da imam dece, ali sam morala da radim. Bila sam po inostranstvu i izgubila bebu, i posle toga to nije išlo. Jednostavno taj neki spoj nije funkcionisao, iako smo oboje zdravi, ali jednostavno se nije dalo. Što kažu, ne da Bog sve, ali na sreću imam unučiće i decu od brata, koji mi je preminuo pre 3 godine. To mi je najveća rana u životu, a oni su kao moja deca - iskrena je pevačica.

