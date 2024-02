Poznatoj pevačici Severini Vučković vraćeno je starateljstvo nad sinom. Nakon prašine koja se podigla zbog presude Vrhovnog suda, ponovo dolazi do zaokreta, piše Večernji list.

Županijski sud u Splitu na sednici održanoj 6. februara praktično je ponovio svoju prethodnu pravosnažnu odluku po kojoj su otac i majka 12-godišnjeg dečaka dužni da roditeljske dužnosti obavljaju po dogovoru, zajednički i ravnopravno.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Inače redak primer ranije odluke suda prema kojoj dete ne ide majci, već ocu, sve je začudio, a u neverici mnogi su na svojim društvenim mrežama pružili podršku pevačici.

O ovoj temi u "Pulsu Srbije" razgovarala je Sanja Turlak advokatica pevačice.

Severina je najavila da će zatražiti samostalno starateljstvo, pa je Turlak diskutovala o tome:

- Meni je to potpuno logično i normalno, ja sam isto majka i tražila bih samostalno starateljstvo. Međutim, iako je meni to normalno, ne mogu da prejudiciram kakvu će sud odluku doneti. Juče sam razgovarala sa koleginicom Biloš, koja Severinu zastupa u Hrvatskoj, ja sam njen advokat u Srbiji, iako je pre neki dan izašao ružan članak, nije bitno ko šta kaže, nego ko vam kaže. Naime, juče smo razgovarale, a dete je sada pola vremena kod oca, a pola kod majke. To znači da Severina ima zajedničko starateljstvo sa Milanom.

02:38 ADVOKATICA SEVERINE OTKRILA EMOCIJE PEVAČICE: Da sam na njenom mestu, skočila bih sa BEOGRAĐANKE! Turlakov: Divim se njenoj snazi

- Kada vam neko dodeli dete osam dana u toku meseca, ja se divim njenoj hrabrosti, ja sam njoj rekla da bih ja verovatno otišla i skočila sa Beograđanke. Ona je tu pokazala svoju jačinu i borbenost. Retko kada se dete dodeljuje muškarcu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:07 Severina na nastupu Indire Radic