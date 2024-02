VELIKO SLAVLJE U DOMU MAJE BEROVIĆ! Podelila emotivne kadrove: "Voli te mamica odavde do beskraja"

Maja Berović danas ima velikog razloga za slavlje, njen sin Lav slavi 2. rođendan, što je ponosna mama podelila na Instagramu.

Pevačica do sada svog naslednika nije pokazivala u javnosti, a njegove slike retko kada je delila na društvenim mrežama.

Ipak, ovim povodom, odlučila je da ispozira sa naslednikom i to je objavila na svom Instagramu.

Fotografije je ispratila i emotivna poruka posvećena sinu.

- Na dan kad si rođen rodilo se sve što volim. Srećan rođendanko sine moj voljeni, pesmo moja vesela. Neka te sreća i Božiji blagoslov kroz život prate. Voli te mamica odavde do beskraja - napisala je ona.

Inače, Maja je nedavno otkrila da joj je nekada karijera bila na prvom mestu, nakon čega je poželela da se ostvari u ulozi majke.

- Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu, ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htela u životu. Pre par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je deo mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat - rekla je Maja.

