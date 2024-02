CECA PROGOVORILA O HITU NE RAČUNAJ NA MENE: Maja je dala ideju za pesmu! Spomenula i Miru Škorić, evo kako je predstavila

Svetlana Ceca Ražnatović i njena koleginica Maja Berović prepevale su jedan od Cecinih najvećih hitova "Ne računaj na mene", koju je ranije pevačica izvodila sa Mirom Škorić.

Ceca je sada progovorila o ovoj saradnji i istakla da je to bila Majina ideja.

- Na Majinu ideju smo ponovo snimili pesmu "Ne računaj na mene", koju sam prvobitno snimila sa Mirom Škorić, koja je gostovala na mom albumu. Ona je želela to da snimimo za potrebe Novogodišnjeg programa. Snimile smo to začas, s puno ljubavi... Publika je to odlično prihvatila. To me je mnogo usrećilo - rekla je Ceca u emisiji "Premijera".

foto: ATA images

Inače, Maja Berović je u odličnim je odnosima sa koleginicom Svetlanom Ražnatović, a ističe da ima razlike između Cecinog predstavljanja u javnosti i strane koju pokazuje privatno.

- Ceca je fantastična! Privatno je kao na sceni, kakva se i predstavlja... Zapravo, možda je čak i opuštenija privatno! Onako, jedna potpuno draga žena - rekla je Maja Berović na početku, pa prokomentarisala njihovu duetsku pesmu "Ne računaj na mene".

- Prezadovoljna sam! Vidi se iz priloženog... Publika govori sve. Već par vikenda izvodim numeru na nastupima, zaista sam baš, baš prezadovoljna - istakla je Berovićeva.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

Bonus video:

01:56 JK SE PRISETILA KADA SE PRVI PUT NAPILA: Videla sam da Marina Tucaković ima votku, pa sam sipala! Posle pet minuta joj POZLILO!