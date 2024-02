MILICA TODOROVIĆ SE TETOVIRALA POŠTO JE SMUVALA BIVŠEG MANEKENA! Evo gde je odlučila da nosi tetovažu, sva PONOSNA!

Pevačica Milica Todorović nedavno je uplovila u vezu sa bivšim manekenom Lazarom Granićem iz Novog Sada, o čemu ne prestaje da se priča.

Milica nikad nije bila srećnija, a sad je na društvenim mrežama pokazala da je uradila tetovažu, iznenadivši mnoge.

Pevačica je bila jako uzbuđena zbog tetoviranja, sudeći po njenim objavama, a crtež na koži je odlučila da nosi - na donjem delu noge.

foto: Printscreen

Lazar je Milici, inače, priredio iznenađenje prošle nedelje, za Dan zaljubljenih. Ona se tad pohvalila na Instagramu - objavila je veliki buket crvenih ruža uz poruku: "Srećan Dan zaljubljenih", te pesmu "Love Is In The Air" ("Ljubav je u vazduhu").

foto: Ata images

Lazar Granić je i te kako u žiži interesovanja javnosti, pa se saznalo za njegova druženja sa poznatim lepoticama poput Emine Jahović i Dejane Živković, dok se pre nekoliko godina pisalo o njegovom učešću u rijalitiju "Zadruga 2", do kog, na kraju, nije došlo iz nepoznatih razloga.

Granić je tada bio na pregovorima u zgradi "Pinka", a Luna Đogani, koja je i pobedila u pomenutoj sezoni, bila mu je žena iz snova.

- Lazar se hvali prijateljima da je Luna njegova sledeća devojka. Uveren je da će pasti na njegov izgled i šarm i da će se u drugoj sezoni "Zadruge" priča vrteti oko njih dvoje. Luna mu se dopada i ništa ga neće sprečiti da je osvoji - pričao je svojevremeno Lazarov prijatelj.

- Do sada je sve devojke uspeo da smuva, te ne sumnjam da neće omanuti sa Đoganijevom. Ukoliko je smuva, biće sigurno i intimnih odnosa, Lazar nema problem sa kamerama - dodao je tad njegov drug.

