ISPOVEST HALIDA MUSLIMOVIĆA: Prokleti ratovi su mi sve poremetili, izgubio sam... Pevač nikad iskrenije o porodici i estradi

Halid Muslimović otvoreno je govorio o deci, unucima i estradi, a na iznenađenje mnogih najavio i povlaćenje sa javne scene.

Pevač priznaje da ga u ovim godinama najviše raduje to što sa decom i unucima provodi vreme na imanju i dodaje da je to nešto najlepše što čovek može da doživi.

–Imam ranč već godinama na kome uzgajam puno voća i povrća sa familijom. Ja sam jedna freza koja sve to radi, kradem vreme i trudim se da stalno radim, jer mi to predstavlja veliko zadovoljstvo i kada nisam na koncertu, na nastupima ja radim na imanju. Kada radim, osećam se kao nov, jer mi taj rad na imanju prija. Ja sam iz jedne radničke porodice koja se bavila baštovanstvom, sa svojom majkom sam uvek radio, imali smo nekad i više, pa smo to i prodavali. Volim povrće i voće, nikad u životu ništa drugo ne bih jeo sem toga – rekao je Halid i dodao da mu porodica često pomaže na imanju.

-Napravim radnu akciju, pokupim čitavu familiju, Jedni smetaju, neki rade, neki ne znaju, ali hoće da pomognu. Uglavnom je najvažnije da smo svi zajedno. Veliki je kapital imati porodicu i biti zajedno– dodao je.

Kako je u današnje vreme teško sačuvati porodicu na okupu, pevač za Grand otkriva kako je njemu to pošlo za rukoml, uprkos teškim momentima.

-Treba da razgovarati, moramo biti upućeni jedni na druge, treba jedni drugima da ukazujemo na prave smerove. Čovek mora bude fleksibilan, ne može biti jednosmeran i da govori ja, pa ja. Takve sam prirode da sa svima razgovaram. I kada je moj sin bio mali, pa uradi nešto što nije u redu, uvek sam to rešavao razgovorom, nikako galamom, ili ne daj Bože batinom, dočekam ga pričom da on sam kaže da nije bilo u redu i to je pobeda – istakao je Muslimović.

Pevač priznaje da su njegovi unuci razmaženi, ali ističe da su još uvek mali i da im je pažnja potrebna.

-Nagrade su uvek tu, često putujem i radim, evo sada sam kupio unuci jednog velikog medu, jednom i dugom unuku slatkiše. U povratku sa nastupa uvek stanem i nešto im uzmem, njima bude drago, a i meni. Jesu unuci razmaženi, ali ide to sve sa godinama. Najstariji unuk ima četiri godine sada i on već zna da mi kaže „Ljut sam na tebe“, a kada ne uradim nešto kako on hoće, kaže mi „Sram te bilo, didi“, tako me zove – kaže Halid kroz smeh.

Halid ističe da je želje svoje dece uvek poštovao, pa će tako biti i sa unucima ukoliko budu želeli da se bave muzikom.

-Kao što su moj sin i ćerka odlučili, tako će biti i sa njima, ja sam uvek uz njih. Nikada na silu ne bih želeo da moje dete ili unuče bude pevač, ili nešto drugo, ako za to nije rođen. Ono prema čemu dete ide samo i za šta je nadareno, to treba da se podrži. Najstariji unuk hoće sve, jednom mi je rekao da želi da ga vidim da trenira i onda sam ga vodio. Dete je takvo da voli sve da proba, a onda ćemo videti šta će mu leći. Mislim da će otići ka tenisu, priča mnogo o tome, a moj sin je inače dobar teniser– istakao je pevač za Grand i priznao da je hteo da završi muzičku karijeru, ali je ipak nastavio.

-Daj Bože da se dugo poživi, svaki dan je danas dobitak u ovim vremenima. Odavno je trebalo da završim svoju pevačku karijeru, to sam želeo. Međutim, kod nas u Bosni bilo je tih prokletih ratova, previranja, pa je meni sve to poremetilo moje estradne vode. Izgubio sam puno godina, želim u narednih godinu, dve da neke stvari završim, hoću da radim dokumentari film, biografsku knjigu. Sve je to u fazama rada i razmišljanja, a šta ću od toga ostvariti, videćemo – zaključio je Halid.

