SELIDBA! Teodosići odlaze iz Beograda, dosta im je gužve, Traže lokaciju na periferiji da zidaju kuću

Jelisaveta i Miloš Teodosić iz grada se sele na selo!

Bračni par je poslednjih meseci u potrazi za idealnom lokacijom na periferiji Beograda gde će se skućiti sa svojim naslednicima. Kako Kurir saznaje, oni žele da pobegnu iz gužve i da žive u prirodi.

foto: Marina Lopičić

- Miloš je detinjstvo proveo u Valjevu u porodičnoj kući i sada kad je postao roditelj želi da i njegovi naslednici odrastaju kao on: okruženi prirodom i domaćim životinjama na imanju, da čuju cvrkut ptica kad se ujutru probude i da mogu da se igraju u šumi i na livadi, a ne među zgradama. S tim se slaže i njegova supruga. Oni su se saglasili da je najbolje da potraže plac na području Kosmaja, Avale, pa čak dolazi u obzir i vojvođanska ravnica. Nije im važno da li se na placu nalazi već izgrađena kuća, koju bi preuredili u svom stilu, ili će zidati novu. Zasad je najbitnije da pronađu idealnu lokaciju, koja će po svim parametrima da im odgovara za život i rad. I Jelisaveta i Miloš ne zavise od života u gradu, a kolima veoma brzo mogu da stignu u prestonicu kad god požele - priča naš sagovornik.

foto: Dragana Udovičić, Profimedia

Prema njegovim rečima, par je pre dve godine bio na korak od kupovine nekretnine u Bolonji, gde je Teodosić igrao za tamošnji Virtus. - Promenili su planove. Bolonja im je bila sjajno mesto za život. Tamo su se lepo adaptirali, ali život sportiste je nepredvidiv. Ugovori se menjaju, prilagođavaju se situacijama, a jedno je sigurno - da u rodnoj zemlji mogu da kupe kuću kao trajnu investiciju. Zato će u narednih nekoliko meseci i to regulisati i preseliti se u svoju oazu. To im je najbolje rešenje. Koliko znam, stan u kojem sada žive na Vračaru neće izdavati, već će po potrebi boraviti u njemu. Sve što su doživeli i videli u prethodnom periodu je uticalo na to da odluče da sebi obezbede krov nad glavom i da upravo neko lepo mesto bude njihova baza za dalji život - priča naš izvor blizak supružnicima. Oni su preko prijatelja već angažovali agenciju za nekretnine, koja ih uredno obaveštava o svim ponudama koje su na raspolaganju, ali ono što su videli i obišli dosad nije zadovoljilo njihove kriterijume i želje. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Teodosićima, ali oni nisu odgovarali na naše pozive na broj telefona poznat redakciji.

foto: Damir Dervišagić, Profimedia

U jednom od intervjua koji je dala prošle godine Jelisaveta je rekla da se raduje nastavku života u našoj zemlji. - Mnogo mi prija, volim Srbiju. Radujem se jer ću imati vremena za svoje prijatelje, porodicu, posao... Više se ne brinem, sve mi s lakoćom ide, imam podršku porodice, uvek uskoče kad je nešto potrebno. S obzirom na to da sam ovde tek dva meseca, još ne mogu da pričam. Ne razmišljam da se selim, ali ne bežim od toga, doduše ni ne težim - rekla je glumica i dodala da njena deca nisu svesna da su im roditelji javne ličnosti.

foto: Dragan Kadić, Profimedia

- Još uvek su mali, sin ima dve i po godine, jedva izgovara reč "jabuka", a kamoli da zna ko mu je majka. Svestan je sebe i svog postojanja, ali ništa šire od toga. Doduše, Petru sam vodila u pozorište i na dečje predstave. Moram da je pohvalim da je odgledala celu predstavu koja je trajala dva sata. Ona ima četiri godine. Podržaću ih čime god odluče da se bave, samo da su srećni - ispričala je glumica za Kurir.

