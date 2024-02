JELISAVETA ORAŠANIN UGRADILA 300 KUBIKA U GRUDI! Glumica stavila silikone, a OVO JE GLAVNI RAZLOG: Čekala dok nije rodila decu

Glumica Jelisaveta Orašanin je krajem 2021. godine ugradila silikonske implante u grudi, a kako su tada prenosili domaći mediji, ona je stavila implantate od 300 kubika.

Kako je tada izvor rekao, Jelisaveta se odlučila za silikone jer nije bila zadovoljna svojom veličinom grudi.

- Jelisaveta je oduvek htela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Želela je da to koriguje, ali nikako pre nego što se ostvari kao majka. Kako je dobila dvoje dece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož - kaže izvor blizak glumici.

- Jedva je čekala da pokaže nove grudi, pa je očekivala da će slika koju je podelila na društvenim mrežama pokrenuti različite komentare. Nije htela da preteruje, već je korigovala grudi u skladu sa građom - dodaje izvor.

Jelisavetu je u nameri da poveća grudi svesrdno podržao muž, proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić.

- Oduševio se kada je čuo da će staviti silikone, misli da je to odlična ideja. Rekao joj je da će preuzeti sve obaveze oko dece dok se ona bude oporavljala posle operacije - pričao je izvor.

GLUMICA NIJE PROTIVNIK ESTETSKIH KOREKCIJA

Jelisaveta, podsetimo, nikad nije krila da joj je bitno da izgleda lepo, te da nije protivnik estetskih korekcija.

- Nemam ništa protiv, ali ne treba preterivati u tome - kazala je jednom prilikom.

- Šminkam se uglavnom za noćne izlaske i za to mi je potrebno oko desetak minuta. Stalo mi je da lepo izgledam. Oduvek sam nezi pridavala veliki značaj. Uvek sam volela da kupujem mirišljave kreme, kupke, losione za telo. Svakog dana po pet minuta ujutru i uveče penom za čišćenje ili mokrim tuferom i vazelinom skidam šminku. Sledeći korak u negovanju je tonik za čišćenje i osvežavanje kože lica, a posle toga tretman termalnom vodom. Na kraju, u zavisnosti od toga koje je doba dana, nanosim kremu za lice. To je poslednji korak u negovanju kože lica. Kod kozmetičara idem jednom u tri meseca. Nemam naviku da stavljam maske - dodala je ona svojevremeno za "Hello".

