GODINAMA NISTE VIDELI NEMANJU STEVANOVIĆA, A SADA SE POJAVIO UŽIVO U EMISIJI! Evo kako pevač izgleda i koliko se promenio

U najnovijoj emisiji ''Magazin In'' autorke i voditeljke Sanje Marinković, gostovao je popularni pevač Nemanja Stevanović koji je žustro reagovao na priču o Instagramerima i ljudima koji kroz društvene mreže žele da pokažu život kakav zapravo ne žive, te na taj način provociraju druge lažnom srećom.

On je otkrio i da nije fan društvenih mreža i da bi ih najradije ugasio, a nakon toliko vremena publika je mogla da vidi kako on izgleda danas.

Ja da se ne bavim javnim poslom sve mreže bih ugasio! Mene to ne zanima! Uopšte nisam aktivan, a i kada je sam to je samo zbog posla, rekao je on pa dodao:

Ljudi letuju za instagram... ja gledam i ne verujem! Oni odlaze na neke turističke destinacije samo da bi se slikali za Instagram. Uvek se pitam, da li se oni odmaraju tamo ili se po ceo dan slikate? Jel vi idete na plažu...jel stignete do plaže? Ja ne znam d ali izbacim jednu fotografiju s aputovanja... nemam tu potrebu i taj klik u glavi, zaključio je Nemanja.

