ŠOK IZJAVA SANJE MARINKOVIĆ! Želi da brani ljubavnice na sudu: Šta fali ako čovek ima afere?

Sanja Marinković iznenadila je goste u svojoj emisiji dok je pričala na temu varanja partnera.

- Šta bi sve žene radile za tu šaku ljubavi... Što bi čovek bio loš ako ima neku afericu, šta fali malo? Neku epizodicu... Ako ti je nekad do nečega, što bi to bilo loše... To su moderne Ane Karenjine, preljubnice - kazala je voditeljka prvo.

- Princeza Dajana je iz ljubavi prevarila. Ona, jadna, bila je željna svega. Ja bih nju branila na sudu! Ja bih i Anu Karenjinu branila na sudu! - govorila je Sanja Marinković u emisiji koja je emitovana minulog vikenda.

- Društvo je ozbiljno licemerno. Ljubavlju ne vladamo mi, nego naše emocije, to je tačno. Neko ako hoće da prevari će to uraditi ne samo uveče, već i u tri popodne, tačno tako... I kad kuvaš ručak jednom, a misliš o drugom je preljuba! Sve smo mi bile pomalo grešne. Evo, Eva Ras kaže da joj je bilo teško da se odupre tako želji kad je u braku htela nekog drugog muškarca... Sve će žene da se pronađu, samo ćute! - istakla je Marinkovićeva u razgovoru sa gošćama u studiju.

O Sanji se, podsetimo, pre nekoliko dana naširoko pričalo jer se srela sa bivšom prijateljicom, voditeljkom Vesnom Dedić, na beogradskom aerodromu. Pravile su se da se ne vide, a situacija je bila i te kako neprijatna.

