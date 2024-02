"REKLA SAM TI STO PUTA IZVINI U NJEGOVO IME" Bolne reči ćerke Goce Tržan o ocu Ivanu Marinkoviću, pevačica odmah burno odreagovala

Pevačica Goca Tržan je sa svojim dugogodišnjim izabranikom Radomirom Novakovićem snima njihov porodični rijalitiji "Moj savršeni brak", za televiziju K1, pa su brojni detalji iz njihovog života tako dostupni javnosti.

Tako sada društvenim mrežama kruži snimak na kom njena naslednica Lenai pevačica razgovaraju o ocu devojčice i višegodišnjim učesnikom raznih rijalitija Ivanu Marinkoviću.

- Moglo je mnogo bolje, moglo je da bude sve drugačije, da se on ponašao drugačije. Razočarao me je u nekim situacijama - Lena je govorila majci.

- Jesi ti svesna da ti nemaš nikakve veze sa tim? - pitala je Goca.

- Ja sam toga svesna, ali opet, tata mi je... - istakla je Lena.

Goca je nije krila da je potištena zbog svega, te na pitanje kako bi ona to mogla da popravi, Lena je odgovorila: “Ne možeš”.

- Rekla sam ti sto puta "izvini" u njegovo ime - nastavila je pevačica.

- Ne možeš ništa, na njemu je. A njega boli du*e, kao i uvek - rekla je Lena.

- Mislim da on samo nije svestan svojih postupaka. Njemu cilj opravdava sredstvo, ne vidi širu sliku. Ja to negde pokušavam da razumem - rekla je Ivanova bivša supruga.

- Ja ne razumem. Ti pokušavaj, ja neću da razumem. Nema tu šta da se razume ili ne razume. Hvala Bogu, on je svestan čovek, svestan je svojih postupaka - bila je odlučna Lena, a Goca je na kraju istakla:

- Ne znam da li je svestan.

Podsetimo, iako nisu u dobrim odnosima, Goca Tržan ističe da samo zbog jednog ne žali zbog braka sa Ivanom Marinovićem, iako joj je on velika greška.

I posle niza godina i javnih prepirki Tržanova se dotakla svog prvog braka zbog kog ne žali isključivo zbog ćerke Lene, jer je to najlepše što je u životu dobila.

- Jeste, bar sa moje strane. Ja uvek imam utisak da, evo do sad, do mog sadašnjeg supruga, uvek sam imala utisak da ja više volim nego što sam bila voljena - istakla je pevačica Goca Tržan u emisiji "Na terapiji sa Slavicom..."

- Nemam ja problem sa prethodnim brakom sve dok mu ne pominjemo ime. Svi smo imali greške i pravimo greške u životu. Da se razumemo, nije on moja prva greška u smislu emotivnom. Bila je takođe jedna krupna greška pre njega i ja sam iz jedne greške uletela u zapravo istu grešku, ali je ona antipod, a antipodi su zapravo lice i naličje iste stvari - ispričala je Goca i otvoreno priznala:

- Da nisam bila u toj vezi, možda nikada ne bih bila u braku sa...

- Ali ne biste imali Lenu, to bi bio greh - nadovezala se Slavica Đukić Dejanović.

- Tako je. Ja apsolutno ne žalim zbog svog prvog braka, odmah da se razumemo. Bila je greška u smislu toga što sam svom detetu izabrala oca koji, evo reći ću, nije dostojan takvog deteta.

- Znači, stidite se svog izbora? upitala je Slavica Đukić Dejanović Gocu Tržan.

- Da. Ja sam išla na psihoterapiju da sebi oprostim tu grešku. Ja to nisam videla. Uspela sam zato što mi je vaša koleginica na moje kako je mogao ovo, kako je mogao ono, meni to nikada ne bi palo napamet da uradim nekome, neprijatelju najgorem a ne roditelju svog deteta, rekla: "Nemojte da se ljutite na sebe ne možete u drugima da prepoznate ono što nemate u sebi i da predupredite". Onda sam stala i rekla sebi: "Da, meni mozak ne ide tako daleko. I to je sve legitimna stvar, ništa on nije pogrešan, ja sam pogrešna u njegovom i on u mom životu. On je sa nekim drugim verovatno kompatibilan, sa mnom nije jet to nije moj sistem vrednosti i nije moje moralno etičko stablo takvo. Ja nisam tako vaspitavana da živim. Zato ja nikada ne govorim loše lak se i sprdam na svoj račun, ali evo sto puta bih ga ponovila da imam svoje dete. I da je sto puta bilo gore, da bih imala nju i da imam ovo što sada imam sa njom, ja bih to ponovila - rekla je Goca.

O tome kakav je sada odnos Lene i tate, Goca je kratko rekla:

- Pa, nemaju nikakav odnos. Po zasluzi sve ide u životu.

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

