SVI ZNAMO KO JE MUŽ GOCE TRŽAN, A EVO KAKO IZGLEDA NJEGOV BRAT! Šmekerski pozira za društvene mreže, a frizura mu je specifična

Goca Tržan ima brata, ali i njen suprug Raša, ali se retko pojavljuju sa njima u javnosti. Dok Goca retko objavljuje fotografije brata, Raša ipak to uradi s vremena na vreme.

Goca Tržan je sa Radomirom Rašom Novaković deset godina u skladnom braku, a malo ko zna da njen suprug ima starijeg brata koji se nikada ne pojavljuje u javnosti.

Inače, Goca i Raša uskoro proslavljaju deceniju braka, a na pitanje gde se prvi put poljubila sa Rašom Goca kaže:

foto: Damir Dervišagić

- Prvi put sam se poljubila u kući. On je mene muvao, muvao, muvao i ja sam bila u fazonu ajde bre mali ne loži se, jer je imao te neke dečije naivne fore, ne znam da li je to naivno kad ti dečko od 23 godine kaže da se zaljubio i da je pospremio sve ribe, u tom trenutku ih je imao sedam, sve ih je izbrisao iz telefona rekao je l' hoćeš da vidiš, ne loži se nemoj da me maltretiraš. On je imao tada 23 a ja 37, ja sam ono tek razvedena i imam dete od 4 godine, ne interesuje me uopšte veza, ne, kaže: "Pa šta ako imaš dete, pa svi smo nečije dete, ako volim tebe moram da volim i tvoje dete". I onda je on tako te fore prosipao ja sam bila, aha, međutim kako da ti kažem, to je mene baš lepo odradilo, moj ego i ja nisam mislila da ćemo mi ikada imati nešto ozbiljnije od se**a, izrekla sam tu reč na televiziji, sram me bilo ali da, ja sam želela avanturu, želela sam da mi neko nahrani ego, želela sam, bila sam ranjena, bila sam tužna, bila sam očajna, nisam imala poverenja u ljude, u muškarce naročito i on je došao i sve to pospremio na jedan volšeban način. Pre svega time što je bio toliko naivno iskreni toliko autentičan kao muškarac, nije se uopšte igrao takmičenja u tome koji će biti bolji i jači, sa mnom bio je svestan toga da sam u tom trenutku ja jača i bolja u svemu i shvatio je da može puno da nauči, a sada u ovom trenutku već više nisam ni bolja ni jača, sad smo egal - kaže iskreno je rekla Goca gostujući u emisiji.

O tome kako su se Raša i Lena upoznali Goca je takođe otkrila u emisiji.

- Lena dugo nije znala da ja imam dečka, recimo sigurno godinu i 2-3 meseca uopšte nije imala pojma da ja imam nekoga ali ona je njih poznavala, bend je poznavala i to je to, e onda smo jednom nju vodili zajedno, bilo je leto i vodili smo je u akvapark onaj u Bačkom Petrovcu, mi smo se tu ponašali kao drugari, on se s njom igra, on je nju učio da pliva i to je bilo super. Drugi put smo izašli u akvapark u Aranđelovcu, e tu smo se nas dvoje već držali za ruke ljubili se, ne mnogo, da vidimo kako će ona da reaguje i ona je bila ovako, kad se nas dvoje uhvatimo za ruke onda ona dođe da se ušljaka između nas. E, onda smo išli zajedno, onda smo počeli da izlazimo zajedno na ručak u bioskop i onda je ona njega pozvala da prespava kod nas, ona ga je pozvala, nikad ja to u životu, ona je rekla: "A što ti sad ideš, što ti ne bi ostao da spavaš sa nama kod kuće" i tako je to počelo, a kasnije ga je ona pozvala da ostane da živi sa nama. Ali stvarno je tako bilo, kasnije je on nju pitao da li sme da me zaprosi i onda je sa njom išao da bira prsten za mene i onda je ona mene zvala da dođem kod nje u sobu da mi Raša nešto kaže, da mi da, ja sam mislila da su mi kupili poklon za Novu godinu a on me je zaprosio. Pošto smo imali taj razgovor ove malograđanske, brakovi to, nismo mi za to, a onda me pitao, kažem: "Zašto?", a on: "Pa ne, mislim, jel' hoćeš?", "Ma hoću bre", kažem: "Lepo od tebe, ali otkud to". I sad smo, evo juče smo baš nešto putovali ja mu kažem: "Slušaj, za dve godine nam je deset godina braka ja ću opet da se udam, da znaš", znaš kako nam je bila lepa svadba, što nam je bilo zabavno, bilo nam je super, ja sam rekla: "Vidi, ja hoću opet da nosim neku venčanicu i hoću opet da se udam, nemam nameru da menjam ženika, ja bih te zamolila..." on kaže: "Ništa, moramo da skupljamo pare". Sledeće godine je moj 50. rođendan, za dve godine nam je deset godine braka i Lenin osamnaesti znači, vidi, samo keširanje, ima da radimo kao mutavi, da skupimo lovu za to - kaže sa osmehom Goca.

