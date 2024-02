"HALID JE OSUĐENI NASILNIK, POBEDIĆU GA!" Sonja otkrila šok detalje posle suđenja: Želeo je da mu ORGANIZUJEM...

Sonja Bašić, bivša ljubavnica Halida Muslimovića, tužila je pevača, jer joj, navodno duguje 90.000 evra.

Nakon 4 sata turbulentnog ročišta i iznošenja dokaza, Sonja je za Kurir priznala kako se oseća i da li je pripremljena za nastavak procesa.

foto: Kurir, Shutterstock

- Zadovoljna sam, jer on nema evidentne dokaze, on se oslanja na moje dokaze i to je uvek pobeda. Laž, neistina i izgovori ne pobeđuju na sudu- počela je Sonja izlaganje za Kurir, pa otkrila kako je protekao susret sa Halidom:

- Nikako, on je osuđeni nasilnik. Teško mi je, nije mi lako. Čovek pored mene sa desne strane i ja moramo ovo izgurati do kraja. Nedavno mi je pisao da želi opet da mu organizujem turneju u Australiji. Oduvek je bio lažov. Ja nepravdu ne volim. Nisam ovde došla da se blamiram po medijima, već zakonskom procedurom. Verujem u pravdu, kako bi se to konačno zavrsilo.

foto: Marina Lopičić, Dragan Kadić

Podsetimo, sledeće ročište bi trebalo da bude održano u četvrtak 29. februara, kada bi trebalo da budu saslušani svedoci: Halidova deca Enis i Lejla, dve prethodne Sonjine advokatice i Halidov bivši advokat.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

06:40 Sonja Bašić o suđenju sa Halidom

Bonus video:

09:52 STARS 252