RADA MANOJLOVIĆ UHVAĆENA S NOVIM DEČKOM! Pevačica prvi put posle Harisa snimljena sa muškarcem, ljube se i grle nasred puta!

Pevačica Rada Manojlović, nakon raskida sa mlađim kolegom Harisom Berkovićem, prvi put uhvaćena sa novim dečkom.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Ekipa "Papraco lova" usnimila je Radu sa novim dečkom, čiji identitet za sada nije poznat javnosti. On je vozio pevačicu, a kada joj je izneo stvari, poljubili su se na putu.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Prva javna veza koju je imala bila je sa Milanom Stankovićem, sa kojim je posle raskida ostala u prijateljskim odnosima.

- I dan danas sam sa njim prijatelj eto koliko je prošlo od našeg raskida, više od 10 godina. Mi smo odrasli zajedno. Mi smo od 2007. godine zajedno, i ja sam tako razmišljala, što baš on, što baš ja, mi smo bili nespojivi, nebo i zemlja. On mlađi, tinejdž zvezda, ja starija, čist folk, gruvam Silvanu, on je već Majkl Džekson, svima smo bili nespojiv par, ali smo mi imali psihološku nit, zato smo mi i dan danas najbolji prijatelji jer naše duše se znaju. Na istim smo mi talasnim dužinama. To je ljudima čudno baš. To je bila jedna ljubav, prava. Mi smo bili pet godina zajedno, živeli 24/7. Bili smo i prijatelji i ljubavnici, ali smo ostali do dan danas prijatelji. Ne bih mogla da zamislim život bez njega, da nemam tu osobu - iskreno je Rada pričala o Milanu Stanković.

kurir.rs/paparaco lov

Bonus video:

00:57 Marija Šerifović o PZE