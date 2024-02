"SVE PARE IDU KOD MOJE SESTRE..." Rada Manojlović iskreno o karijeri, planovima i ljubavi: Ni Milan Stanković neće duet sa mnom!

Rada Manojlović, podelila je svoje dalje planove kada je karijera u pitanju.

Naime, pored novog albuma, Rada planira da novac uloži u lokale, a posao će voditi njene sestra Maja, koja je ujedno i Radin menadžer. Pevačica je progovorila i o svom ljubavnom životu, ali i o potencijalnom duetu sa Milanom Stankovićem.

- Ne slavim Dan zaljubljenih, tugujem, čekam voljenog. Evo Boga mi ovo je već druga godina. Ja jako želim ljubav, ali svi smo svesni moje nesvesti kada se zaljubim, ja bih volela da me svi pustite sa tim ljubavnim pitanjima jer znamo da ću ja da odlepim. Ja sam takva kad se zaljubim, ja se povučem. Čeka me jako dugo taj posao da ga dovršim, čekaju me pesme, spotove sam sve snimila. Neće ni Milan duet sa mnom. On je sada znaš u kojim vodama, njega naterati na estradu, kao zmija žabu se davimo, ali videćemo... Ako se on ikada kada bude vratio na estradu, nemoj da sumnjaš da ću da ga gušim, to će mu biti prvo i poslednje - rekla je Rada, pa se našalila da joj sestra čuva pare.

- Sve pare idu kod Maje. Ona je neko uz koga sam naučila da završavam svoje obaveze. Naučila me je da pišem. Ne znam da li ću stan da kupim, možda se skućim na nekom drugom mestu. Mislila sam pare da potrošim na neke lokale, da mi nešto kaplje da odmorim dušu. To bi opet Maja morala da vodi - bila je iskrena pevačica.

