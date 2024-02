"OD VEZE SA MILANOM NAVUKLA SAM VELIKI STRAH..." Rada Manojlović o odnosu sa Milanom i agoniji koju je preživljavala sa njim

Rada Manojlović već godinama je na muzičkoj sceni, a pored izuzetne linije, pevačkog umeća i uvek pozitivne energije, asocijacija na pevačicu je i kašnjenje.

Neretko nedolaženje u dogovoreno vreme Radi mnogi zameraju, a ona je sada nakon dugog ćutanja otkrila zbog čega kasni gde god da krene.

- Imam svoje razloge koji su me odvukli u jednu krajnost. Još od veze sa Milanom navukla sam veliki strah od novinara i fotoreportera da će me sačekati i postaviti neko pitanje koje će me totalno izbaciti iz takta. Zato obično i dolazim u poslednjem trenutku ili malo zakasnim kako bih to izbegla. U suštini ne kasnim jedino na avion, za sve drugo kasnim – rekla je Rada iskreno za Grand.

Podsetimo, Rada je jednom prilikom otkrila da je upravo njeno učestalo kašnjenje koštalo gubitka članstva u žiriju šoua "Neki novi klinci".

Kolege su tada inače bile intolerantne na njeno kašnjenje, a kap koja je prelila čašu bilo je to kada se na snimanju pojavila sat i po vremena nakon dogovorenog termina.

- Kasnim zato što radim. Šta ću? Žao mi je što ne mogu da ispoštujem sve baš. Da bih sačuvala svoje zdravlje i da ne bih stresirala sebe i druge zbog mojih kašnjenja najbolje je da ne budem više u žiriju - rekla je Rada tada u Ekskluzivu.

