BRAT RADE MANOJLOVIĆ ODBIO DA SNIMI DUET SA NJOM! Pevačica šokirala priznanjem, otkrila i kakvu je zabranu dobila od Milana

Pevačica Rada Manojlović uskoro izdaje novi album, a nedavno je izjavila da će pre toga objavili duetsku pesmu koju želi da snimi sa svojim bratom Nenadom Manojlovićem.

Kako se moglo pročitati u medijima, pevač je odbio da snimi duet sa njom, što je pevačica sada prokomentarisala:

- On je neko ko od starta svoje karijere nikada nije želeo da se vezuje za mene preko medija. Iz tog razoga, baš što mediji mediji to potensiraju, on to izbegava. Ja to poštujem. On sad ne želi da snimi taj duet koji je baš jako dobar i govori o ljubavi sestre i brata, ali dobro, imam ja druge kandidate, rekla je ona.

Pevačica se onda osvrnula i na odnos sa Milanom Stankovićem o kojem mediji konstantno bruje!

- Milan mi je rekao da više ne smem da zucnem o njemu! Rekao mi je da ja nisam njegov drveni advokat! Tu je on! Ne smem ništa više da pričam o tome!

