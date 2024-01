"NEDOSTAJE MI TAJ MILAN, IMA U NJEMU ŽARA" Rada Manojlović izazvala lavinu reakcija: On se nećka, ali ubeđujem ga ja! (VIDEO)

Rada Manojlović je gostovala u emisiji "Divan šou" kada se prisetila početaka sa svoje karijere u vidu video snimaka.

Pa je tako popularna pevačica komentarisala nastup sa Milanom Stankovićem, za koga je izdvojila sledeće reči:

- Nemamo više tu relaciju jer on ne snima emisije, nemamo fluid na sceni. Svakako, kada se vidimo, pozdravimo se i sve. Moram reći, nedostaje mi taj Milan, u jednu ruku mi je drago, a u drugu krivo. Ima u njemu i dalje žara za snimanje, nego se on nećka. Ubediću ga ja, zapravo već to radim, toliko sam dosadna da se bojim da će me blokirati, ali ne teram nekoga ko ne zna da peva. Nije to na sili niti iracionalno sa moje strane - rekla je Manojlović, pa dodala:

Njegove želje su jedno, a realnost je drugo. Neka se pomoli Bogu, molimo se i mi, ali ne volim krajnosti. On je osoba krajnosti. Ili su sve kamere na njemu ili ga uopšte nema.

