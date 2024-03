"NIJE MI BILA FAVORIT, NISAM OČEKIVAO NJENU POBEDU, DAO SAM JOJ POENE ZBOG..." Član žirija PZE iznenađen pobedom Teye Dore

Jedan od članova stručnog žirija u finalu takmičenja "Pesme za Evroviziju", bio je kompozitor i muzički producent Aleksandar Sedlar. Postojala su brojna komentarisanja kako je Anđela Ignjatović Breskvica pokradena, te je žiri namerno nije podržao i dao joj je manje bodova u odnosu na Teodoru Pavlovsku Teya Doru.

Sada je Aleksandar progovorio o samom glasanju, ali i Teya Dorinoj pobedi.

- Kada ste pozvani da budete stručni žiri, opet vi glasate najviše iz sopstvenog senzibiliteta. Zato što na kraju krajeva vi možete samo da pretpostavite kako će neko reagovati na to. Lično sam se iznadio kada je Teya Dora pobedila. Šta više, kad sam davao poene, već smo kao bili završili sa davanjem poena i nakon toga sam prokomentarisao kako sam mogao da joj dam koji poen više. Međutim shvatio sam da je sve okej kada su svi ostali dali. Ali sam se iznenadio zapravo kada sam video da je to pobednička pesma. Nije mi bila favorit za pobedu, moram iskreno da kažem. Okej je devojka, završila je Berkli. Ima taj prvi refren koji je harmonski lep, sama je pravila tu pesmu. Više je to bilo čisto kao neka vrsta podrške ili ohrabrenja, ali nisam očekivao da će pobediti - rekao je Sedlar za Puls Srbije.

Sedlar se potom osvrnuo i na komentar mladog umetnika, Filipa Marinkova Filarrija, koji se požalio da nije dobio nijedan glas stučnog žirija i da se tu radi o homofobiji.

- Ne znam čoveka, nisam upućen u njegov rad i generalno takmičenje, pogotovo umetničko. Uopšte nije bitno da li je "Evrovizija" ili nešto ozbiljnije. Prosto, kada niste izabrani, tu postoji jedna određena doza gorčine i sto puta se desila nepravda na raznoraznim nivoima. Nije to varijanta, gledamo fudbal, pa je vrlo jasno ko je dobio. Ovo je stvar koja se vrednuje. Vi ćete da vrednujete na jedan način. ja ću na neki drugi. Tako da, tu gorčinu razumem. Ali sada ulaziti i na taj način se obraćati javnosti, pogotovo spominjati homofobiju u kontekstu "Evrovizije", pa sine koja crna homofobija - istakao je Sedlar.

