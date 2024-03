"TEKST PESME I SIMBOL RAMONDE BUDI U LJUDIMA NEKA DUBOKA OSEĆANJA" Teya Dora sumira utiske posle pobede i otkriva dalje planove

Teya Dora je srpska predstavnica na Evroviziji koja će se održati u švedskog gradu Malmeu, 7.,9. i 11. maja.

Ona je gostovala u Jutarnjem programu Javnog servisa zajedno sa Duškom Vučinić i sumirala utiske sa nacionalnog takmičenja na kom je pobedila sa pesmom "Ramonda".

- Nisu se svi utisci slegli, ali baš bila sam u šoku i zbunjena kad se sve ono desilo. Osećam se prelepo, to je velika čast da predstavljam Srbiju sa pesmom "Ramonda" na Evrosongu. Malo sam umorna, i dalje pomislim da treba da idem na probu, imali smo ih puno, sve se to isplatilo. Svi učesnici su bili fenomenalni, toliko smo se lepo slagali i podžavali, drago mi je što je festival tako lfenomenalno ispao - rekla je i ispričala kako je zapravo postala Teya Dora.

- Kada sam studirala na Berkli koledžu u Americi, ljudima tamo je bilo teško da izgovore Tea, svi su me zvali Teja, a onda Teodora je bilo Tejadora, tako je došlo do tog nadimka, ja sam ga posle razdvojila da bude Teja Dora i tako... Spontano se desilo.

Objasnila je i zašto se prijavila za "Pesmu za Evroviziju"

- Iskreno, mnogo ljudi mi je pisalo kada je izašao "Džanum", fanovi su pravili videe, TikTokove pisali su mi da se prijavim baš sa tom pesmom, verovatno nisu znali da ne možeš da se prijaviš sa pesmom koja je već izašla. Ja sam razmišljlala o tome, nisam bila sigurna, ali nisam radila na nekoj novoj pesmi, bar po mom mišljenju koja bi bila dobra za takmičenje... Kada se desila melodija za pesmu "Ramonda" bila mi je magična, kada je došlo vreme da se napiše tekst, znala sam da je ta pesma za festival.

Teya Dora je podelila i neke uspomene iz detinjstva, kao i kada je čula za cvet ramonda.

- Za ramondu sam čula, neću da kažem tad, jer je moja mama bivši novinar pa je pričala da smo bile na Rtnju gde rastu ramonde, sa njom sam išla na putovanja kad je radila reportaže... To mi je skoro pomenula, ja sam zaboravila. Pre dve godine sam u Parizu je pričala sa njenom prijateljicom Biljom o zanimljivim stvarima, ona mi je pričala o istoriji i ramondi, to me je jako inspirisalo... Sada mogu da vidim koliko su se ljudi povezali i koliko sam tekst pesme i simbol ramonde budi u ljudima neka duboka osećanja. Ljudi se osećaju jako lepo dok slušaju pesmu, nekim mi pišu da im je to amajlija, stvarno prelepo.

Duška Vučinić je ispričala da je ceo tim zabavnog programa uradio odličan posao, a da su se takmičari družili, podržavali se, glasali jedni za druge i da je to najveće bogatstvo ovog festivala. Takođe, rekla je da je gledanost bila odlična odličan - 1.700.000 ljudi koji su uživali u nacionalnom takmičenju za Evroviziju - svaki treći građanin je gledao PZE.

Broj sms poruka za glasanje je bio oko 207.000, a RTS-ov deo ide u humanitarne svrhe. Duška se zahvalila svima koji su glasali i pomenula da je hešteg #pze bio u trendingu.

Teodorini roditelji su se amaterski bavili muzikom, dok ona svira klavir, studirala je na Berkliju, pevala prateće vokale za pevače nagrađene Gremijem.

- Imala sam fenomenalno iskustvo na koledžu. Pevala sam prateće vokale za Saidu Geret, tribjut koncert Kvinsi Džonsu, veliko iskustvo, ponosna na ceo period - ispričala je i obećala spektakl u Malmeu na sceni Evrovizije.

- Uzbuđena sam, jedva čekam da krenemo sa pripremama. Imam prelepe ideje kao da nastup pretvorimo u spektakl. Želim da Srbiju da predstavimo u najlepšem mogućem svetlu - a onda pomenula kolege.

- Podržavali smo jedni druge kroz sve probe, dopisivali smo se, saveti, šta će da nose, fenomenalna atmosfera. Najviše proba sa ljudima iz polufinala, svi smo se družili, prelepo je bilo. Poruke koje sam dobila od njih, svi su fenomenalni i svi smo čestilai jedni drugima - rekla je Teya Dora i osvrnula se na komentare na društvenim mrežama rekavši da joj je sve to super i da su komentari pozitivni, kao i da joj je drago da se ljudima sviđa pesma i nastup.

Duška Vučinić je rekla da pripreme uveliko traju, odnosno da nisu ni prekidali, a da delegacija sledeće nedelje ide u malme da se dogovore detalji oko Evrovizije.

