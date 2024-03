MAJKU TEYA DORE ČESTO GLEDAMO NA TV Jasna Jojić ispričala sve tajne svoje mezimice, ali otkrila da je imala DRUGOG FAVORITA

Pevačica Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora je pobedila takmičenju "Pesma za Evroviziju" i predstavljaće Srbiju u Malmeu ove godine.

O privatnom životu ove pevačice malo se zna, a njeni uspesi govore mnogo o njoj. Poznato je da je ostala bez oca, zbog čega pesmu "Džanum" (Moje more) i dalje peva gutajući suze.

foto: Nenad Kostić

Ipak, malo ko zna da je i njena majka poznata ličnost. Jasna Jojić je novinarka i etnolog, koja se kroz svoju karijeru bavila radom o Timočkoj krajni i Boru, a u poslednje vreme posvećena je istraživanju i razumevanju vlaške magije.

Ona je svoju prvu knjigu na tu temu napisala 1999. godine, a ta studija nosila je ime "Čuda vlaške magije". U njoj su skupljena iskustva i ispovesti vlaških vračara. Naknadno Jasmina objavljuje još dve knjige na tu temu "Vlaška magija 1" i "Vlaška magija 2", a pisala je i o lekovitim biljkama.

Često gostuje na televizijama u emisijama sa temama iz etnologije i vlaške magije.

Reporteri Kurira su Teodorinu majku pronašli u kraju gde je odrasla, a ponosna majka je odgovorila na nekoliko pitanja ne skidajući osmah sa lica.

foto: Kurir

Kakav je juče bio dan za vas?

- Pa juče je stvarno bio vrlo stresan, a vrlo veliki dan istovremeno, zato što smo se zaista nadali, jer je Teodora uložila puno truda, a Ramonda je jedna prekrasna balada jer nosi jednu ogromnu poruku celom svetu, o Danu pobede, o Danu mira, posebno u ovim vremenima kad se dešavaju ovako strašne stvari (ratovi, zemljotresi, uragani, bolesti, virusi) i sve ostalo, ali eto, Ramonda daje nadu. To je jedna balada koja kaže "nemoj se nikad predati", uvek postoji bolje sutra i mi se svi nadamo tom boljem sutra.

Da li se sećate prvog trenutka kada vam je ćerka rekla da se takmiči, najpre ovde kod nas, na našoj Pesmi za Evroviziju, kako je to izgledalo? Jeste li verovali u nju?

05:00 Teya Dora majka interviju 1

- Pa iskrena da budem, mi smo porodično volele da gledamo Teodora i ja sve izbore za Pesmu za Evroviziju i sve Evrovizije, i ona je kao mala zaista volela te festivale. Ona od malena, od pete godine ona svira klavir, i piše stihove od prvog razreda osnovne škole koji su objavljivani u zbirkama, možda će nekada ući u neku antologiju. U svakom slučaju bila je jako zainteresovana kao mala, a onda se posle toga njen muzički pravac menjao iz klasike prema tom nekom spoju moderne i klasične muzike, i ja mislim da ona zaista nije razmišljala, uopšte, ni o kakvoj prijavi za pesmu Evroviziji, ili bar nikad nije pričala sa mnom o tome, a onda se desio "Džanum" ko je postao planetarni hit i naravno bio zapažen jako u evropskoj i u evrovizijskoj zajednici, pa su počele da stižu brojne poruke, gde su je pozivali da pošalje pesmu na Evroviziju.

Teodora je objavila i spot za Ramondu, koji već za jedan dan ima više od pola miliona pregleda, bez obzira na onaj trending sa svim evrovizijskim pesmama i tako da mi je jako drago što se eto prijavila, što je ipak odlučila i uložila stvarno, čini mi se, svu svoju kreativnost i napor.

Kako je izgledao taj proces? Možete li vi da nam otkrijete iz tog drugog ugla, kako je sve to izgledalo iza scene, neku anegdotu, da li je bilo stresa, šta ste sve proživeli?

Ja moram da kažem da Teodora nije neko ko se oslanja na ljude u okolini, pa na primer na mamu, znači nikada zaista nije želela da se na bilo koji način ni zna uopšte... pa i to da je njena mama, neka javna ličnost u Srbiji, da je pisala knjige, da je etnolog ili novinar, znači nije zaista to ovaj nikad radila, tako da ja nemam mnogo uticaja na njene izbore, na njene odluke, ona sve to radi sama. "Džanum" joj je dala tu neku mogućnost da može dosta toga da uloži u posao i čini mi se da je sve sa svojim timom, naravno koje je opet ona odabrala, pre svega Redi koja je režirala fantastične spotove za Teodoru. Napravili su sve to i mislim da je zaista, meni se čini, ja kažem ja sam redovno pratila i Evroviziju i Beoviziju i meni se čini da ovakav nastup sa ovoliko mnogo noviteta, sa ovoliko mnogo atmosfere do sada nije bio - što pokazuje činjenica, čitam po svim portalima da su svi ljudi koji su bili tamo plakali dok je Teodora pevala "Ramondu" i u polufinalu i u finalu a to je već dovoljan iznak koliko je pesma kvalitetna ako probudi najdublja emocija u čoveku.

Kako vam se drugi izvođači sviđaju, šta vam je i Teodora rekla?

Mnogo mi se sviđaju, Teodori su isto sviđaju sve pesme. Malo smo komentarisali, ali meni se mnogo sviđaju stvarno, mnoge pesme. Ima tu nekih balada koje se slušaju u određenim trenucima kao što je npr. Hristinin "Bedem", kao što je Mira imala neku lepu pesmicu onako, naravno sviđa mi se Džordži, meni lično, Konstrakta mi je uvek zanimljiva...

foto: Kurir

Šta vam kažu prijatelji, porodica, šta vam kažu ljudi iz okruženja, kakve poruke i pozivi stižu?

- Mislim da mi je noćas stiglo na hiljade poruka, veliko je interesovanje, svi su oduševljeni, svima se sviđa pesma. Ja sam mnogo srećna što sam videla onoliko glasova publike. Teodora je dobila 10 od 12 glasova publike. Nešto manje je bilo glasova publike za "Ramondu" u odnosu na Breskvicu,što kad uzmemo u obzir da se radi o baladi, o tihoj pesmi koja uvek privuče mnogo manje pažnje nego pesme sa brzim ritmovima koje su za dpbro rapoloženje i za hajp, je zaista ogroman uspeh "Ramonde".

Ne možemo ni da se ne osrnemo i na hejtere, na one koji su osudili to. Šta kažete, kakva je poruka za njih?

- Pa ne znam, ja mislim da u stvari niko nije osudio Ramondu, ja mislim da su to možda samo malo razočarani navijači neke druge strane, ali to je sve, možda bi mi pisali takve komentare da je bila drugačija situacija, ali svakako svi koji su učestvovali tamo, Konstrakta je već imala šansu, ali tako ako idemo po nekim, ali tako godinama, evo sad je šansu svoju dobila Teodora. Svi ova mladež je tamo koje su divni mladi ljudi, zaista divni pevači, divni autori, ja sam sigurna da će oni imati još mnogo prilika i da će svako njih uspeti da se iskaže, ako ne baš na Evrosongu, onda na nekom drugom festivalu ili na nekom drugom sajmu muzike, jer su zaista svi bili divni.

04:47 Teya Dora majka interviju 2

Iva Lorens mi se mnogo dopala, osobno prvi deo pesme mi je onako bio božanstven, zaista je bilo, evo ja sam vrtim po glavi, ne bih volela da mi se neka pesma dopala da je sada ne pomenem, ali zaista je bilo mnogo lepih pesama.

foto: Nenad Kostić

Ajde da kažem poslednje pitanje za vas, kakva je Teodora bila kao mala? Da li je sanjala da će jednog dana biti pevačnica, koje su njene želje bile?

- Teodora je kao mala bila ovakva kakva je i sada. Teodora je uvek umerena, ja se divim na njenim osobinama, na većini njenih osobina, zato što ih ja nemam i malo mi je žao što nemam takve osobine. Ona je uvek umerena, uvek zna svoje mesto, nikad ne povređuje druge ljude, kloni se apsolutno bilo kakve ružne reči, a kamoli nekakvih ružnih energija prema drugim ljudima. I mislim da joj se to mnogo isplati u životu, zato što u stvari ona od svih napravi svoje prijatelje i to je divna osobina. A što se tiče njenog muzičkog, profesionalnog puta. To je krenulo... bila je jako mala. Mi smo imali u kući neku staru organu i meni je bilo zanimljivo da joj kao bebu stavim u krilo i da malo prebiramo po dirkama i ona je to zavolela, njoj je to smirivalo. Taj talenat sa kojim se očigledno rodila ipak se razvije i vrlo brzo je sa 2-3 godine počela da posećuje našeg prijatelja Nešu u Donji Milanovcu, profesora klavira, koji je voleo s njom da radi jer je primetio da ona vrlo brzo ponavlja za njim note.

foto: Nenad Kostić

Obna je imala pet i po godina, malo kad je krenula u muzičku školu, pravu muzičku školu, tako da je posle toga završila osnovnu muzičku za klavir, srednju muzičku za klavir, osnovnu muzičku sa solo pevanjem u Vučkoviću kod naše priznate balerine Ilone Kantor, višu solo pevanja i sa sedamnaest godina je ovde se održavala audicija za Berkli Koledž Mjuzik u Bostonu.

Teodora se prijavila na audiciju, prošla sve testove, a onda kad je trebalo da se iskaže talenat u pevanju i pravljenju pesama, prošla je i to, dobila njihovu stipendiju, i završila je Berkli u Bostonu. Radila je u Americi, tako da sam ja jako ponosna što je ona našla svoj život na svom putu, jer čini mi se da to može da čoveka ispuni i čini srećnim.

Šta vam srce kaže, koje mesto predviđate ćerki?

- Pa prvo naravno, kad je izašla "Ramonda" 25. januara, izašlo je do 27. januara, kad je inače moj rođendan, izašla je najmanje jedna od dvadesetak reakcija muzičkih kritičara iz Evrope, pre svega, i na više njih, svuda su oni prognozirali da je "Ramonda" veliki favorit za pobedu na Pesmi za Evroviziju.

Bonus video:

00:33 Stajsi MC čestitala pobedu Tayi Dori