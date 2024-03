"ZA SRBIJU DO POBEDE! SVETLOST UVEK POBEĐUJE TAMU" Moćna poruka srpske predstavnice na Evroviziji, a posebno se NJIMA zahvalila

Teya Dora i pesma "Ramonda" će predstavljati Srbiju na 68. Evroviziji u švedskom gradu Malmeu. Finale je bilo neizvesno do samog kraja, ali je mlada kantautorka uspela da pobedi u oštroj konkurenciji.

Ona se posle pobede oglasila na svom instagram storiju sa moćnom porukom.

- Hvala vam! Rečima ne mogu da opišem koliko sam ponosna na sve nas! Pobedili su ljubav i snažna vera u ono najvrednije, a to je da svetlost uvek pobeđuje tamu! Za Srbiju... do pobede! - napisala je Teodora Petrovska.

U sledećem storiju se zahvalila konstrakti i grupi Zemlja gruva.

- Ne znam ko mi je veća podrška bio na svim PZE probama! Mnogo vas volim! - napisala je Teya Dora uz fotografiju na kojoj pozira sa Konstarktom i celom grupom sa nastupa.

O simbolici cveta ramonda, lila boje i zvezde Danice, ovih dana naširoko se pisalo, a pominjali su se i Prvi svetski rat, Dan primirja i uzdizanja iz pepela. Mnogi su tumačili pevačicine stihove onako kako su oni to želeli, a sama pevačica otkrila je za "Kurir" koja je zaista poruka njene pesme.

- Sigurna sam u to jer ceo svet slavi Dan primirja i svi znaju da je ramonda simbol tog dana, kao i koliko su se Srbi žrtvovali da poraze vinovnike tog rata. Videla sam da su na zvaničnom sajtu i sami ljudi već sad krenuli da pišu o cvetu ramonda, o zvezdi Danici, o lila boji. Tu je naravno i duboka ekološka poruka o neophodnoj zaštiti i ramonde i svih ugroženih vrsta biljaka. Ali, nadam se da pesma predstavlja i neku nadu i za te neke lične stvari, nevezano samo za istoriju. Taj cvet je jako lep simbol, jer se jedna ramonda diže iz pepela i može svakome da znači utehu, nadu, preporod posle ličnih nesreća i stradanja baš kao što je to i za naš narod koji je dosta patio i na kraju uspeo da se izbavi iz toga. Za to su zaslužne naše pradede i ljudi koji su nam pomogli da danas budemo ono što jesmo i da budemo ovde. Ko zna gde mi danas bilo da se nisu žrtvovali za nas - istakla je Teya Dora pre takmičenja.

