"NASTUP JE KOŠTAO 30.000 €, A JA TE PARE NEMAM!" Zorja nakon PZE otvorila dušu, pa otkrila šta joj je JK rekla: "Samo gazi i..."

Zorja Pajić je na Pesmi za Evroviziju osvojila treće mesto, iako je sve vreme bila jedan od favorita. Na samom početku razgovora za Kurir interesovalo nas je da li je sumirala utiske o svemu i kako je zadovoljna svojim ovogodišnjim učešćem.

- Imala sam promenljiva raspoloženja ovih dana. Bila sam malo presrećna, pa preuzbuđena, onda sam bila tužna i zbunjena, potpuno nešto neodređeno. Ali svakako sam na kraju jako srećna i zadovoljna celim projektom Pesme za Evroviziju i reakcijom publike. Čula sam samo dobre stvari, a osim zbog toga što nisam pobedila, nisam čula nijedan negativan komentar.

I pre dve godine si osvojila treće mesto, da li si razočarana što ti je opet izmakla pobeda?

- Samo mi je žao što pesma nije otišla na Evroviziju. To je sve. Nije mi to glavni fokus što se tiče takmičenja. Meni je bilo bitno da je nastup izgledao kako je moj tim zamislio i u tome smo, čini mi se, uspeli. Zbog toga mogu da budem samo najsrećnija.

U čemu je problem pa ti je već drugi put izmakla pobeda?

- U ovom slučaju falila mi je fan baza. Trebalo je možda da sačekam malo više i da više gradim tu fan bazu i da pridobijem publiku koja je sigurica.

Koliko si uložila novca u nastup na PZE? Zejna je rekla da je kod nje taj iznos oko 10.000 evra.

- Ako krenem od početka, ulaganje traje od oktobra prošle godine. Nisam stavljala sve to na papir zajedno, moj muž će to uraditi sigurno u jednom trenutku. Naišla sam na ljude koji su pretalentovani i dosta su stvari radili iz srca i bez honorara, jer sam okružena prijateljima i ljudima koji veruju u to što radim. Realno, da sam poplaćala sve što mi je trebalo, to bi bilo sigurno oko 20.000-30.000 evra. Orkestar sam snimila u crkvi u Nemačkoj, to tek ne znam koliko košta. Sigurno mnogo više od 30.000 evra, a ja te pare nemam. Taj instrumental za pesmu, prilika da snimamo u crkvi i taj autentičan zvuk koji nema niko, to nema cenu.

Poslednjih dana priča se o mitingu podrške Breskvičinih fanova ispred zgrade RTS. Sad su se oglasili i Teja Dorini fanovi, koji će organizovati kontramiting u isto vreme. Kako ti komentarišeš tu situaciju?

- Stavljaš me u neprijatnu situaciju. Svašta bih rekla, a neću. Ne mogu da verujem da će se to zaista desiti. To mi je šok. Smatram da je taj sukob više napravila publika nego što su napravile zapravo njih dve. Meni je žao zato što njih dve ne mogu da uživaju u svom uspehu. Fokus je prebačen s muzike, nastupa i lepote takmičenja. Meni je to besmisleno. Taj miting, kontramiting, malo mi je besmisleno. Volela bih da se to ne dešava i da njih dve mogu da zasijaju u svom najboljem svetlu.

Ko te je sve podržao od javnih ličnosti i čija ti je poruka posebno značila?

- Sanja Vučić, kolege iz takmičenja "Zvezde Granda", kolege sa pretprošle PZE. Jelena Karleuša me je podržala javno posle svega, to mi je bilo iznenađenje. Mnogo mi je značilo, zato što ona vrlo dobro zna šta radi i zna kako njeno mišljenje utiče na veliki broj ljudi. Dala mi je vetar u leđa. Zahvalila sam joj na tome. Ona mi je odgovorila na poruku, napisala mi je: "Samo napred, gazi, nemoj da staneš!"

Podržao te je i tvoj mentor iz takmičenja Aleksandar Milić Mili?

- Da. Podržao me je i poslao mi odmah poruku da sam bila fenomenalna i da mi želi sreću. To je jako lepo od njega. Sreli smo se na odmoru u Taormini, na Siciliji, i to sasvim slučajno. Proveli smo jedno predivno veče s njim i njegovom suprugom. Hvala mu puno na svemu.

Koliko ti se život u Nemačkoj razlikuje od ovog ovde?

- Potpuno je drugačije. Ovde sam konstantno u haosu: idem na gostovanja, viđam se sa ljudima, držim časove, snimam pesme. Kada sam tamo 90% vremena trošim na uživanje u životu. Šalim se (smeh). Moj život tamo je teretana, muzički studio i časovi. Tamo više sedim u studiju i stvaram, nego što imam vremena ovde to da radim. I zato i volim više da budem tamo. Časove držim i onlajn.

Sve su glasnija šuškanja da postoji mogućnost da predstavljaš Nemačku na Evroviziji u nekom trenutku.

- Ne mogu da ti odgovorim na to sa "idem ili ne idem". Ta opcija za mene postoji, a da li ću je iskoristiti, još uvek ne znam.

