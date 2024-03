"SVI SA MAMINE STRANE SU GLUVONEMI" Bolna ispovest Zorje Pajić: Baka i deka moju muziku nikada nisu mogli da dožive do kraja

Zorja Pajić zauzela je treće mesto na Izboru pesme zaEvroviziju pesmom "Lik u ogledalu".

- Izvedbu na znakovnom jeziku sam posvetila baki i deki, jer oni ne mogu da čuju pesmu. A pesma je lična priča, računala sam da će da se povežu ljudi koji se bore sa identitetom ili pronalaze sebe u bilo čemu - otkrila je Zorja u emisiji "Amidži šou" deo istorije svoje porodice.

- Cela mamina strana je gluvonema. Ceo život se bavim muzikom, a oni to nikada nisu mogli da dožive do kraja, samo kada me vide. Kada sam svirala violinu, baka i deka stave ruku da osete vibraciju - ništa to specijalno njima ne znači, ali im je drago što se bavim nečim čim volim.

- Razgovarala sam sa mamom o tome šta kažu oni kada mama priča s bakom i dekom o tome što ja radim. Kažu da njima znači kad ja pokažem to U, početak, kada zamrdam, pokažem telom svoju nameru, emociju u svom izrazu i u tom načinu pokreta ruku oseti se to. Sam tekst ne može da se prevede u potpunosti takav kakav je, ali negde ipak razumeju, emociju svako razume - objasnila je Zorja.